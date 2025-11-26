Dernière mise à jour: il y a 33 minutes

D'importantes chutes de neige sont tombées ces derniers jours dans les Alpes et le temps devrait s'éclaircir jeudi et vendredi, selon MétéoSuisse. Mais les journées de samedi et dimanche s'annoncent nuageuses, voire pluvieuses.

Certaines stations de ski se prendront la pluie ce weekend

1/6 Il est tombé plus d'un mètre de neige par endroits depuis lundi. Photo: SLF

Luisa Gambaro et Alexander Terwey

La pluie de ces derniers jours a laissé place à de nouvelles chutes de neige cette nuit. «Il a neigé assez bas la nuit dernière et hier, surtout en montagne», explique Olivier Duding prévisionniste à MétéoSuisse.

L’institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF) révèle que 48 centimètres de neige fraîche sont tombés cette nuit à Chenau, 37 au col du Chasseral et 27 à La Dôle. «A Morgins, il y a 30 centimètres de neige fraîche, et 28 à Leysin», précise Olivier Duding. Les chutes de neige ont bien sûr été plus importantes à plus haute altitude, avec 124 centimètres à l’Ecreuleuse, 84 à Tsanfleuron et 55 au Lac des Vaux.

Si ces chutes de neige ne sont pas exceptionnellement importantes pour la saison, elles sont en revanche plus marquées que d'habitude sur les Alpes vaudoises. «L'enneigement sur ces massifs est supérieur à la moyenne pluriannuelle», précise l'expert de MétéoSuisse.

D'ici ce mercredi soir, il neigera encore, surtout dans le nord des Alpes. Entre 2 et 5 centimètres devraient tomber au-dessus de 600 mètres et jusqu'à 10 centimètres au-dessus de 1200 mètres. De plus, du verglas risque probablement de se répandre sur les routes en fin de journée avec la baisse des températures.

Risque élevé d'avalanche

Sur la crête nord des Alpes, entre les Diablerets et le Titlis, le SLF alerte sur un risque élevé d'avalanches, surtout à haute altitude (niveau 4). Dans le reste de la région alpine, le risque de coulée est actuellement de degré 3/5 (marqué), alors que les Préalpes et le Jura présentent un danger «limité» avec un indice de 2/5.

Le temps s'améliorera légèrement jeudi et vendredi. «Ce seront les deux meilleures journées de la semaine, hormis un peu de stratus et de nuages bas, mais plutôt le long des Préalpes jeudi. En montagne, en Valais, le temps sera ensoleillé», précise Olivier Duding.

Weekend maussade en perspective

Cette neige fraîche est une aubaine en vue du weekend, avec plusieurs stations profitent de ces conditions pour ouvrir leur domaine skiable. Mais les journées de samedi et dimanche s'annoncent nuageuses. «Nous attendons le passage de plusieurs perturbations, pas très actives mais qui donneront un peu de nébulosité ce weekend. Il faut s'attendre à des précipitations samedi matin et pendant la journée de dimanche.»

Il risque donc de pleuvoir même dans certaines stations de ski pendant le weekend. «La limite de la neige va remonter à 1600 mètres samedi, et entre 1300 et 1000 mètres dimanche. A Morgins par exemple, il risque d'y avoir un peu de pluie, ce qui va tasser le manteau neigeux en station. Mais à plus haute altitude, les conditions vont s'améliorer», conclut Olivier Duding.