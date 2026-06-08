À Zurich, une clinique psychiatrique a observé en conditions réelles les effets positifs de la psilocybine contre la dépression sévère. Chez 19 patients résistants aux traitements, une amélioration des symptômes a été constatée.

L'efficacité de la psilocybine contre la dépression démontrée à Zurich

L'efficacité de la psilocybine contre la dépression démontrée à Zurich

ATS Agence télégraphique suisse

La clinique psychiatrique universitaire de Zurich a démontré l'efficacité de la substance psychédélique psilocybine contre la dépression sévère. La plupart des patients traités en conditions réelles ont connu une amélioration marquée de leurs symptômes.

La psilocybine est la principale substance psychoactive des champignons hallucinogènes. Pour la première fois, ses effets positifs ont été observés dans le cadre du quotidien hospitalier, chez des patients présentant des évolutions complexes de la maladie, indique lundi la clinique psychiatrique universitaire de Zurich.

Pour cette étude, dix-neuf adultes souffrant d'une dépression sévère et résistante au traitement ont été pris en charge. Ces patients avaient déjà essayé auparavant en moyenne cinq antidépresseurs différents, sans succès.

L'effet le plus important avec la psilocybine a été observé lors de la première des quatre séances de traitement, tandis que l'état des patients est resté stable par la suite. Aucun effet secondaire grave ou durable n'a été constaté. Les résultats ont été publiés dans la revue spécialisée The Lancet Regional Health Europe.

Effets moindres en conditions réelles

Selon les chercheurs, les effets peuvent être légèrement moindres dans les conditions de la vie quotidienne que dans le cadre d’études hautement contrôlées. Les conditions réelles étant plus complexes, le processus thérapeutique est très individuel.

Des études supplémentaires sont nécessaires afin de déterminer quels facteurs permettent de prédire le succès du traitement. Outre la sélection optimale des patients, les effets à long terme et les aspects liés à la sécurité seront également analysés.

La Suisse est l'un des rares pays, avec le Canada et l'Australie, à autoriser l'usage de la psilocybine sous des conditions réglementaires strictes. Une autorisation est attendue aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année.