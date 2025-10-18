La Suisse a besoin de son propre écosystème de drones, estime Thomas Rothacher, le suppléant du directeur général de l'armement de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse). «Le danger que représente cette technologie est encore largement sous-estimé», avertit-il.

La Suisse doit produire ses propres drones militaires, estime un responsable de l'armement d'armasuisse (cliché symbolique/Keystone archives). Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

«L'idée est que des entreprises développent en Suisse des drones, qui puissent aussi être exportés», explique dans un entretien diffusé samedi par la «Neue Zürcher Zeitung» Thomas Rothacher, convaincu que la Suisse, avec ses hautes écoles de renommée mondiale et son industrie innovante, pourrait se profiler dans ce domaine. Mais, ajoute-t-il, la condition préalable est un assouplissement de la loi restrictive sur l'exportation de matériel de guerre, sans quoi aucune entreprise ne prendrait ce risque.

Les pays de l'OTAN évitent désormais les achats d'armement suisses, car ils craignent de ne pas pouvoir se les transmettre entre eux en cas d'urgence ou de ne pas être réapprovisionnés, constate M. Rothacher. «Cela coûte des commandes à notre industrie d'armement et les entreprises s'en vont».