DE
FR

Développer ses propres systèmes
«Le danger des drones est sous-estimé», avertit armasuisse

La Suisse a besoin de son propre écosystème de drones, estime Thomas Rothacher, le suppléant du directeur général de l'armement de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse). «Le danger que représente cette technologie est encore largement sous-estimé», avertit-il.
Publié: il y a 9 minutes
Partager
Écouter
La Suisse doit produire ses propres drones militaires, estime un responsable de l'armement d'armasuisse (cliché symbolique/Keystone archives).
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit se doter de son propre écosystème de drones, estime Thomas Rothacher, suppléant du directeur général de l’armement à armasuisse. Selon lui, «le danger que représente cette technologie est encore largement sous-estimé», en particulier face à la montée en puissance des usages civils et militaires des drones à l’étranger.

A lire aussi
Ces quatre caisses de tech romande en livraison vers Israël interrogent
De Renens à Tel Aviv
Ces quatre caisses de tech romande en livraison vers Israël interrogent
Des composants suisses dans les drones russes
Le SECO au courant
Des composants suisses dans les drones russes

«L'idée est que des entreprises développent en Suisse des drones, qui puissent aussi être exportés», explique dans un entretien diffusé samedi par la «Neue Zürcher Zeitung» Thomas Rothacher, convaincu que la Suisse, avec ses hautes écoles de renommée mondiale et son industrie innovante, pourrait se profiler dans ce domaine. Mais, ajoute-t-il, la condition préalable est un assouplissement de la loi restrictive sur l'exportation de matériel de guerre, sans quoi aucune entreprise ne prendrait ce risque. 

Les pays de l'OTAN évitent désormais les achats d'armement suisses, car ils craignent de ne pas pouvoir se les transmettre entre eux en cas d'urgence ou de ne pas être réapprovisionnés, constate M. Rothacher. «Cela coûte des commandes à notre industrie d'armement et les entreprises s'en vont».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus