DE
FR

Début de la session d'automne
Salaires des banquiers et formation professionnelle au menu des Chambres fédérales

La session d'automne des Chambres fédérales s'ouvre lundi avec plusieurs débats. Le Conseil national examinera la limitation des salaires des patrons bancaires, tandis que le Conseil des Etats se penchera sur le renforcement de la formation professionnelle supérieure.
Publié: il y a 31 minutes
Partager
Écouter
La session d'automne des Chambres fédérales s'ouvre ce lundi à Berne.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La session d'automne s'ouvre lundi aux Chambres fédérales. Le Conseil national débattra notamment des salaires des patrons des grandes banques. Au Conseil des Etats, il sera question de renforcer la formation professionnelle supérieure, afin de couvrir le besoin de main-d'œuvre qualifiée.

A lire aussi
Ces politiciens veulent pousser la Suisse vers l'Union européenne
Vulnérable face à Trump
Ces politiciens veulent pousser la Suisse vers l'Union européenne
Berne s'accroche à l'achat des drones israéliens, malgré les retards
Inutiles en cas de brouillard
Berne s'accroche à l'achat des drones israéliens

Le National empoignera des dossiers financiers au premier jour de la session. Il traitera entre autres d'une motion du sénateur Jakob Stark (UDC/TG), déposée dans le contexte de la reprise de Credit Suisse par UBS et des débats sur la réglementation bancaire, qui demande de limiter les salaires des patrons à une fourchette comprise entre trois et cinq millions de francs par an. Au Conseil des Etats, le texte était passé par 21 voix contre 19 avec l'appui de la gauche.

La commission compétente du National recommande assez largement le soutien de la motion, mais dans une version allégée. Elle veut limiter son application aux banques systémiques, et ne pas prévoir de plafond de rémunération fixe. Les bonus ne devraient plus être versés en l'absence de succès commercial.

Professional Bachelor et Master

Le Conseil des Etats se penchera lui lundi sur des dossiers touchant à l'économie, à la formation et à la recherche. Il se prononcera notamment sur un projet du Conseil fédéral visant à améliorer l'attrait des écoles supérieures, grâce à de nouveaux noms de diplômes, comme «Professional Bachelor» et «Professional Master».

Le gouvernement prévoit aussi l'ajout de l'anglais comme possible langue d'examen supplémentaire pour les examens professionnels fédéraux et professionnels fédéraux supérieurs, comme cela est déjà le cas pour les autres diplômes du degré tertiaire. Les examens devront cependant continuer à être proposés dans les langues nationales.

Malgré quelques désaccords en son sein, par exemple sur la terminologie précise des diplômes, la commission préparatoire a globalement bien accueilli le projet. Ce dernier ne devrait donc avoir aucune difficulté à passer au plénum.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus