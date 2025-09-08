La session d'automne des Chambres fédérales s'ouvre lundi avec plusieurs débats. Le Conseil national examinera la limitation des salaires des patrons bancaires, tandis que le Conseil des Etats se penchera sur le renforcement de la formation professionnelle supérieure.

Salaires des banquiers et formation professionnelle au menu des Chambres fédérales

Salaires des banquiers et formation professionnelle au menu des Chambres fédérales

La session d'automne des Chambres fédérales s'ouvre ce lundi à Berne. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

La session d'automne s'ouvre lundi aux Chambres fédérales. Le Conseil national débattra notamment des salaires des patrons des grandes banques. Au Conseil des Etats, il sera question de renforcer la formation professionnelle supérieure, afin de couvrir le besoin de main-d'œuvre qualifiée.

Le National empoignera des dossiers financiers au premier jour de la session. Il traitera entre autres d'une motion du sénateur Jakob Stark (UDC/TG), déposée dans le contexte de la reprise de Credit Suisse par UBS et des débats sur la réglementation bancaire, qui demande de limiter les salaires des patrons à une fourchette comprise entre trois et cinq millions de francs par an. Au Conseil des Etats, le texte était passé par 21 voix contre 19 avec l'appui de la gauche.

La commission compétente du National recommande assez largement le soutien de la motion, mais dans une version allégée. Elle veut limiter son application aux banques systémiques, et ne pas prévoir de plafond de rémunération fixe. Les bonus ne devraient plus être versés en l'absence de succès commercial.

Professional Bachelor et Master

Le Conseil des Etats se penchera lui lundi sur des dossiers touchant à l'économie, à la formation et à la recherche. Il se prononcera notamment sur un projet du Conseil fédéral visant à améliorer l'attrait des écoles supérieures, grâce à de nouveaux noms de diplômes, comme «Professional Bachelor» et «Professional Master».

Le gouvernement prévoit aussi l'ajout de l'anglais comme possible langue d'examen supplémentaire pour les examens professionnels fédéraux et professionnels fédéraux supérieurs, comme cela est déjà le cas pour les autres diplômes du degré tertiaire. Les examens devront cependant continuer à être proposés dans les langues nationales.

Malgré quelques désaccords en son sein, par exemple sur la terminologie précise des diplômes, la commission préparatoire a globalement bien accueilli le projet. Ce dernier ne devrait donc avoir aucune difficulté à passer au plénum.