Lisa K. et Andi T. formaient un couple. Lui la surveillait, la soupçonnait d’infidélité, la mettait sous pression. Elle a fini par le quitter. A partir de là, tout a dégénéré. Récit d’une relation sous emprise, racontée par la victime… et celui qui l’a fait basculer.

Helena Graf

Il ne lui a pas tout pris d'un coup. D’abord il lui a ôté son sentiment de sécurité. Puis, peu à peu, sa confiance en elle, son sommeil, son travail. Et, à la fin, sa réputation.

Aujourd'hui, elle reste une mère célibataire, sans emploi, et épuisée. Une femme qui se cache derrière des fenêtres aux rideaux sombres, dans la peur constante de commettre un faux pas, sans même savoir lequel.

Tout commence en 2023. Lisa K.*, 40 ans, et Andi T.*, 47 ans, tous deux originaires de la région bâloise, se rencontrent sur TikTok. Le contact devient régulier. Puis une relation nait. Une relation qui, avec le recul, sera marquée par les conflits et la destruction.

De son côté, Andi T. se défend aujourd’hui auprès de Blick: «Je ne l'ai pas harcelée. Je ne voyais pas les choses comme ça. J'étais jaloux, par peur d'être à nouveau trompé.»

«Toutes les femmes ne sont pas égales»

Lorsque Lisa K. fait la connaissance d'Andi T., elle est encore avec son mari, avec lequel elle a deux enfants. Elle raconte qu’elle se sent alors malheureuse, souvent «invisible». Et cette même année 2023, sa vie bascule déjà à deux reprises: un accident de voiture avec ses enfants, puis une opération mettant sa vie en danger.

«Après cela, j'étais complètement à bout physiquement et psychiquement», raconte-t-elle à Blick. «J'avais des trous de mémoire, presque aucune force et pourtant deux enfants pour lesquels je devais fonctionner.»

Dans ce chaos, TikTok devient une bouée de sauvetage. Lisa filme son quotidien, reçoit des messages de soutien, reprend un peu d’assurance. Andi passe lui aussi beaucoup de temps sur la plateforme. Ils échangent des messages. Il l'écoute, lui pose des questions, l'appelle.

Andi est alors célibataire… et amer. Il parle d'une relation précédente dans laquelle il a été trompé pendant des années. Sa confiance est brisée, raconte-t-il. Lisa lui aurait prouvé que «toutes les femmes ne sont pas pareilles».

La jalousie s’installe, puis la suspicion

Ils se rencontrent. Leur relation s'intensifie. Lisa quitte son mari et se met en ménage avec Andi. La jalousie se manifeste très tôt: Andi réagit de manière sensible lorsque d'autres hommes font des compliments à Lisa sur TikTok.

Un jour, l’ex-mari de Lisa passe chez elle pour régler des comptes communs. Andi tente de la joindre. Comme elle ne répond pas, il se rend chez elle et aperçoit la voiture de son ex garée devant la maison.

Dans sa tête, tout explose. «Je pensais qu'elle me mentait et qu’elle couchait avec lui», lâche-t-il. «Alors je n'ai vu que du noir». Il donne un coup dans la portière de la voiture de l’ex, laissant une bosse, puis repart.

Andi veut que Lisa prenne ses distances avec son ex. Il alimente le soupçon, il lui propose même d’installer une caméra à la maison car son ancien mari y garde parfois les enfants. Elle accepte. Avec le recul, elle lâche, amère: «Aujourd’hui, je me dis: comment j’ai pu être aussi bête?»

Puis vient un autre épisode. Lisa reçoit la visite d’un ami. Andi l'apprend et l'accuse à nouveau d'infidélité. Pour le rassurer, Lisa envoie des photos de la caméra de surveillance: elle est assise sur le canapé avec son ami, sa main est posée sur la sienne.

«J'étais très agressif»

«Il m'a réconfortée», dit Lisa K. «J'étais complètement bouleversée après une crise d'Andi».

Andi ne se calme pas, bien au contraire: «Pour moi, ce n'est pas du réconfort», dit-il. Les souvenirs l'auraient submergé. «J'étais très agressif, je l'ai agressée verbalement.»

Malgré tout, Lisa reste à ses côtés. «Quand ça allait bien entre nous, il était affectueux», explique-t-elle, «mais j'avais aussi peur de ce qui pourrait arriver si je le quittais».

Andi commence à surveiller le quotidien de Lisa. Il contrôle quand elle est en ligne sur Whatsapp ou TikTok. Si elle ne réagit pas immédiatement, il lui fait des reproches. Un jour, Lisa n'en peut plus. «Je n'avais plus la force de me justifier constamment», dit-elle.

«A fait de ma vie un enfer»

Au printemps 2025, elle se sépare. Lui, assure tomber de haut: « C'est sorti de nulle part.» Il se considère comme une victime: «Elle s'est servie de moi. Quand son ex-mari a recommencé à l’aider davantage, j’étais dehors.»

Et là, sa colère se déverse en ligne. Dans des vidéos TikTok, il l’insulte, la traite de «sale pute», la dit menteuse,«mauvaise mère». Il rend public chaque «faute» supposée.

Par exemple, lorsque Lisa n'a pas dédouané une imprimante provenant de l'étranger. «J'appellerai les douanes lundi», menace-t-il dans une vidéo. Lisa panique. Elle se présente aux autorités douanières, s'excuse, paie la taxe. Les fonctionnaires la rassurent.

«Il a rendu ma vie infernale», dit Lisa K. Son corps encaisse: elle maigrit, devient pâle, perd des cheveux.

Un message, puis un licenciement

A l’automne, alors qu’elle est au bureau, Andi lui envoie un message glaçant: «Tu viens de recevoir la visite de ton cher ex-mari, qui vient de partir de chez toi.»

Pour prouver qu'elle n'est pas chez elle, mais au bureau, Lisa lui envoie une photo de son ordinateur portable. Dans l'entreprise pour laquelle elle travaille, les prises de vue sur le lieu de travail sont interdites.

Andi transmet la photo à son supérieur. «Je me suis dit que si elle détruisait ma vie, j'en ferais autant», dit-il. Peu de temps après, Lisa est licenciée sans préavis.

Par la suite, elle ne quitte presque plus son appartement. Elle obscurcit les fenêtres, réfléchit à chaque geste, à chaque déplacement, en se demandant comment cela pourrait être retourné contre elle. «J'avais constamment peur», dit-elle, «peur que quelque chose soit à nouveau rendu public».

Une plainte, une prise de conscience… mais des dégâts irréversibles

En novembre, elle porte plainte. Andi reçoit une interdiction de contact et une mesure d’éloignement de douze jours. Pourtant, sur TikTok, il continue de la viser. «Je n’en peux plus», souffle-t-elle.

Puis, Andi raconte avoir eu un déclic: «Je l'ai vue une fois par hasard dans la rue et j'ai eu peur. Elle n'avait pas l'air en bonne santé. Puis j'ai compris: 'C'est à cause de moi'».

Il supprime alors toutes les vidéos la concernant et lui propose son aide. Lisa retire sa plainte.

Andi continue de nier l'avoir harcelée. Au lieu de cela, il parle de jalousie, de perte de contrôle, de fausses informations qui l'auraient incité à agir. Lisa est soulagée d'avoir un peu de tranquillité, mais elle au clair avec ses idées: «Je ne lui fais pas confiance.»

Mais malgré sa prise de conscience, c'est elle qui doit assumer toutes les conséquences.

* Noms modifiés