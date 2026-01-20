Zelensky annule sa venue au WEF

Zelensky annule son voyage au Forum économique mondial
Les annulations s'enchaînent: après celles du Danemark et de l’Espagne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également reporté sa visite au Forum économique mondial de Davos. Suite aux frappes aériennes russes massives de la nuit dernière, Zelensky a décidé de rester à Kiev pour le moment, selon des responsables du gouvernement ukrainien. Les autorités ukrainiennes se concentrent actuellement sur la coordination de la crise et la réponse aux attaques.
Zelensky avait initialement prévu de participer au forum et d'y mener des discussions dans le cadre de la diplomatie ukrainienne. Cependant, un éventuel voyage à Davos est subordonné à une condition précise: il ne pourrait s'y rendre que si une rencontre bilatérale avec le président américain Donald Trump a lieu en vue de la signature d'un accord dit «de prospérité».
Guy Parmelin déclare officiellement le WEF ouvert
Guy Parmelin a donné le coup d'envoi du Forum économique mondial (WEF) avec son discours de bienvenue, inaugurant ainsi la conférence économique de Davos.
De son côté, le président du Forum, Børge Brende, a affirmé que cette édition est un «rassemblement culturel unique», réunissant 65 chefs d’Etat et 850 PDG. «Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère; l’avenir est en train de se dessiner. Espérons que ce ne sera pas la jungle», a-t-il déclaré.
Børge Brende a reconnu que «nous vivons une période difficile, aussi difficile qu'en 1945», avant de nuancer: «Nous constatons une croissance économique durable cette année.» Pour lui, le progrès n'est possible que par le dialogue.
L'émissaire russe Kirill Dmitriev dit être arrivé à Davos
L'émissaire russe pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, a annoncé mardi être arrivé à Davos, en Suisse, pour participer au Forum économique mondial au cours duquel les pourparlers pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine devraient être évoqués.
«Je suis arrivé à Davos», a indiqué en anglais Kirill Dmitriev sur son compte X. L'émissaire russe a participé en décembre aux Etats-Unis aux pourparlers avec les émissaires du président américain Donald Trump.
Source: AFP
Trump annonce une «réunion des différentes parties» sur le Groenland à Davos
Le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu'il organisera une réunion sur le Groenland avec les «différentes parties» en marge du Forum économique de Davos.
«J'ai accepté une réunion des différentes parties à Davos, en Suisse», a écrit le président sur son réseau Truth Social. «Le Groenland est impératif pour la sécurité nationale et mondiale. Il ne peut y avoir de retour en arrière», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les Européens à la tribune mardi, Trump s'impose à l'ordre du jour
Le Forum économique de Davos va offrir mardi une tribune aux dirigeants européens à la veille de l'arrivée dans la station suisse de Donald Trump, qui les menace au Groenland. Le président américain domine déjà, dans les Alpes suisses, l'ordre du jour de cette grand-messe annuelle d'un multilatéralisme qu'il ne cesse de malmener depuis son retour au pouvoir.
La réunion intervient en plein bras de fer sur le Groenland, territoire autonome danois dont Donald Trump veut prendre le contrôle en invoquant des motifs de sécurité nationale. Il a menacé de surtaxes douanières les pays qui s'y opposeraient, dont la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni.
A l'heure où l'UE réfléchit à son tour à des mesures de rétorsion commerciales, les déclarations à la tribune de Davos des dirigeants européens mardi seront particulièrement scrutées.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit notamment prononcer mardi l'un des discours d'ouverture, avant le vice-Premier ministre chinois He Lifeng. Elle a encore insisté lundi sur «la nécessité de respecter sans équivoque» la souveraineté du Groenland et du Danemark, lors d'une rencontre à Davos avec une délégation bipartite du Congrès américain.
Source: AFP
La manifestation anti-Trump à Zurich dégénère
Des débordements ont éclaté à la fin d'une manifestation anti-Trump lundi soir à Zurich. Plusieurs milliers de personnes ont participé à ce rassemblement organisé à l'occasion du coup d'envoi du Forum économique mondial (WEF).
Sous le slogan «Trump still not welcome!», le cortège est parti peu avant 19h de la Stadthausanlage et s'est rendu à l'Helvetiaplatz, a indiqué la police municipale de Zurich dans un communiqué. Des graffitis ont été inscrits sur les bâtiments le long du parcours, de la peinture a été lancée sur des façades et des vitrines ont été brisées. Le montant des dégâts matériels n'est pas encore connu.
A la fin de la manifestation, des membres du «black bloc» et d'autres protestataires ont poursuivi leur parcours, non autorisé cette fois-ci, dans le quartier de la Militärstrasse et de la Kasernenstrasse. Après avoir initialement toléré un blocage de la rue par les manifestants, la police indique dans le communiqué les avoir dispersés peu après 21h30 à l'aide d'un canon à eau.
Les protestataires ont alors ciblé les forces de l'ordre avec des jets de pierres et des feux d'artifice, provoquant une riposte de la police par des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, ajoute le texte. Le calme est revenu peu avant 23h.
Source: AFP
Protestations tous azimuts contre le WEF et Donald Trump
Le mouvement Campax a mené lundi une action de protestation contre Donald Trump et la «ploutocratie» en projetant une image satirique du président américain sur une piste de ski à Davos. Il dénonçait notamment «les attaques contre les démocraties» dans le monde.
La projection, illégale, montrait un Donald Trump avec des billets de banque dans les mains et dans le regard, agrémentée du texte «l'esprit de ploutocratie», pour tourner en ridicule la devise du WEF, «l'esprit de dialogue».
«Le WEF ne se soucie pas de dialogue. Si l'échange était au premier rang de ses préoccupations, le Forum aurait invité d'autres personnes», a indiqué à Keystone-ATS une porte-parole de Campax, qui se présente comme un mouvement citoyen. Le WEF «n'est qu'une histoire d'argent, de convoitises et de pouvoir.» L'action, qui a duré une dizaine de minutes, a coûté 20'000 francs.
Protestations à Zurich
Dans le même temps, à Zurich, une large alliance de partis et d'organisations de gauche s'est mobilisée en fin d'après-midi pour dénoncer le forum, sous la devise «Trump still not welcome!» («Trump toujours pas le bienvenu!»).
Plus d'une quinzaine de partis et organisations ont souscrit à l'action initiée par le Mouvement pour le socialisme. Parmi eux, la Liste alternative et les Jeunes socialistes zurichois, le parti écologiste bâlois BastA!, la grève du climat argovienne ou encore le collectif Strike WEF.
Les chefs d’État et de gouvernement «veulent profiter de l’occasion pour lécher les bottes du fasciste», ont écrit les organisateurs. Selon eux, la gauche a désormais le devoir de construire un mouvement antifasciste international face aux oligarques et à la montée de l'autoritarisme et de la répression.
Lundi toujours, en fin de matinée, Mass-Voll! a également mené «pacifiquement» une action autorisée de protestation. «Nous rejetons le WEF et présentons notre alternative: le souverainisme», a écrit le président du mouvement Nicolas Rimoldi dans une invitation aux médias.
Plusieurs manifestations avaient déjà eu lieu durant le week-end. Samedi, quelque de 600 manifestants ont quitté Küblis (GR) pour participer à la randonnée de protestation pour le climat, autorisée chaque année, jusqu'à Davos.
A Berne, les forces de l'ordre ont encerclé samedi des manifestants anti-WEF sur la place de la gare après un rassemblement non autorisé. Au total, environ 200 personnes ont été contrôlées et expulsées de la ville, 25 ont été arrêtées et emmenées dans les locaux de la police.
Martin Pfister auprès des troupes à Davos
Le conseiller fédéral en charge de la Défense Martin Pfister a rendu visite lundi à Davos aux troupes mobilisées dans le cadre du Forum économique mondial. Il s’est dit impressionné par la collaboration entre la police et l’armée.
«La coopération entre les forces civiles de la police et l’armée se passe bien», a déclaré le Zougois lors de sa visite à la base militaire de Frauenkirch, près de Davos (GR). Il a également souligné l’engagement des soldats de milice.
Sur la base, des unités de troupes terrestres, de l’aviation, du commandement cyber ainsi que de la logistique sont stationnées, a expliqué le commandant du site au conseiller fédéral. La coordination des transports aériens ainsi que la sécurité de l’espace aérien y sont assurées, a ajouté Martin Pfister, en soulignant l’importance de la coopération internationale.
(Source: ATS)
Le directeur du WEF devrait prolonger son mandat
Le directeur du Forum économique mondial (WEF) Alois Zwinggi va prolonger son mandat pour garantir le lien entre la Suisse et la manifestation. Il devait en principe prendre sa retraite encore cette année, mais le Lucernois est actuellement le seul Suisse au sein de la direction du WEF. «Je dois jouer les prolongations», a plaisanté Alois Zwinggi dans un entretien avec Keystone-ATS. Le directeur du WEF devait initialement partir à la retraite en novembre 2026, mais tout indique qu’il devrait rester en fonction jusqu’en 2028.
La raison en est la coopération entre le WEF et la Suisse. En tant que seul Suisse au sein de la direction, il se voit dans un rôle d’ambassadeur. L’objectif est de poursuivre dans de bonnes conditions la coopération de longue date avec les autorités nationales et régionales. Son successeur devrait également être d'origine helvétique.
Alois Zwinggi a d’abord rejeté tout lien de causalité entre la prolongation de son mandat et la démission du fondateur du WEF, Klaus Schwab. Son maintien en fonction serait plutôt la conséquence d’une réorganisation interne qui n’aurait "certes pas eu lieu sans raison". Après une période de turbulences, la direction a voulu garantir la stabilité du côté suisse.
(Source: ATS)
«Les relations Suisse-USA en très bonne voie»
«Les relations entre la Suisse et les Etats-Unis, après une période mouvementée ces derniers mois, sont de nouveau sur une très bonne voie», a déclaré devant la presse le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent lundi. Il s'exprimait à son arrivée à Davos pour le Forum économique mondial (WEF). Il a pris la parole devant la maison américaine établie cette année dans l'église anglaise de la station grisonne.
Berne et Washington s'étaient mis d'accord en novembre pour faire passer les taxes américaines sur les produits suisses importés de 39 à 15% à l'issue d'âpres discussions. Les deux pays doivent encore signer un accord d'ici au 31 mars pour sécuriser le deal.
Le mandat de négociation est prêt côté suisse. Si les Américains sont également prêts, des discussions auront lieu à Davos et ça peut aller «très vite», a déclaré le président de la Confédération Guy Parmelin la semaine dernière. Le Vaudois donnera un discours d'ouverture mardi matin.
(Source: ATS)
Des négociateurs de Trump et de Poutine devraient se rencontrer à Davos
La venue du président américain Donald Trump au Forum économique mondial suscite déjà une vive effervescence à Davos. Cette semaine dans les Alpes pourrait toutefois être marquée par une avancée diplomatique majeure en vue d’une paix en Ukraine.
Selon le journaliste israélien Barak Ravid, qui s’est exprimé sur la plateforme X, Kirill Dmitriev, émissaire du président russe Vladimir Putin, doit rencontrer à Davos les négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner.
Au cœur des discussions: le plan de paix américain pour l’Ukraine, qui devrait être abordé lors de cet échange discret en marge du forum.