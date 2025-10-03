Une majorité de Suisses soutient un durcissement des règles de fonds propres imposées à UBS, selon un sondage Tamedia. 65% verraient un départ d’UBS comme une perte. Ces avis sont partagés quels que soient l’âge, le sexe ou l’orientation politique.

La perspective d'un départ d'UBS ne réjouit pas du tout les Suisses

Une majorité de Suisses soutient un durcissement des règles pour UBS, mais voit un départ du siège comme une perte pour le pays. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Selon un sondage Tamedia, une majorité de Suisses est favorable à un durcissement des prescriptions en matière de fonds propres imposées à UBS par la Confédération. Ce résultat est valable indépendamment du sexe, de la tranche d'âge ou de l'inclination politique.

Dans le même temps, selon l'enquête commandée par «20 Minuten» et Tamedia et publiée vendredi, la majorité des personnes interrogées considéreraient un éventuel déplacement du siège social d'UBS hors de Suisse en raison d'un durcissement des règles en matière de fonds propres comme une perte. 65% des personnes interrogées ont répondu «oui» ou «plutôt oui» à cette question. Cette opinion était partagée par tous les sexes, toutes les tranches d'âge et toutes les sympathies politiques.

Selon l'enquête menée par l'institut de recherche Leewas, 25% des personnes interrogées ont estimé qu'un départ d'UBS ne serait pas ou plutôt pas une perte. Les résultats du sondage sont basés sur environ 24'500 réponses données entre le 25 et le 28 septembre par des participants de Suisse alémanique, de Suisse romande et du Tessin. La marge d'erreur de l'échantillon est de +/- 1,9 point de pourcentage.