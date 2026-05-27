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Surcoûts à Birenz et Braunwald
Le Conseil fédéral demande 27 millions de plus pour les dangrs naturels

Le Conseil fédéral demande 27 millions CHF supplémentaires pour la protection contre les dangers naturels. Les projets à Brienz (GR) et Braunwald (GL) accusent des surcoûts de 18 et 13 millions respectivement.
Publié: 11:46 heures
Le Conseil fédéral demande 27 millions de plus contre les dangers naturels.
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral demande un supplément de 27 millions de francs pour la protection contre les dangers naturels. Les fonds sont notamment destinés au projet de relocalisation à Brienz/Brienzauls dans les Grisons. Ce projet enregistre des surcoûts de 18 millions de francs, indique mercredi le Conseil fédéral dans un communiqué. La galerie de drainage de Braunwald (GL) affiche, elle, des surcoûts de 13 millions de francs.

Ces coûts supplémentaires de 31 millions ne sont couverts qu'à hauteur de 4 millions de francs par le crédit d'engagement actuel (2025-2028). C'est pourquoi un crédit additionnel de 27 millions, dans le budget 2027, est nécessaire. Le crédit d'engagement de 153 millions pour la période 2025-2028 avait été adopté en 2024 par le Parlement.

Mesures à l'étude

Depuis, il a été augmenté deux fois en raison de catastrophes naturelles, rappelle le Conseil fédéral. Quatre millions ont été ajoutés au budget 2025 suite aux intempéries de l'été 2024 et la même somme a été ajoutée au budget 2026 suite à l'écroulement de Blatten (VS).

Les contributions fédérales pour les projets de protection contre les dangers naturels suite à l'éboulement de Blatten ne sont pas comptabilisées dans les chiffres actuels. Les mesures sont encore à l'étude, précise le gouvernement.

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