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Du porno en public
Des hackers sèment le chaos sur des panneaux publicitaires dans plusieurs pays

Du porno à la place des publicités: dans plusieurs pays, des écrans LED installés dans l'espace public ont été piratés. Un groupe de hackers revendique l'attaque. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 2 minutes
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Jeudi, du contenu porno a soudain été diffusé sur un panneau publicitaire au-dessus d'une voie rapide à Gizeh.
Photo: Screenshot

En bref

  • Des vidéos pornographiques ont été diffusées sur des écrans publicitaires en Egypte, en Malaisie et au Brésil
  • Des hackers affirment avoir trouvé des milliers de systèmes accessibles au public
  • En 2021, un porno avait également été diffusé sur un panneau d'information officiel à Zurich
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Tobias Bolzern

«Quel chaos!», s'exclame un homme dans une vidéo filmée avec son téléphone à Campo Maior, une petite ville du nord-est du Brésil. Il montre un panneau publicitaire qui diffuse des images pornographiques à la place des annonces habituelles. Il tourne ensuite sa caméra vers un homme nu. «Et ici, il y en a encore un tout nu», commente-t-il, selon le site d'information g1.globo.com.

Nous sommes le jeudi 29 octobre, et Campo Maior est loin d'être un cas isolé. A Gizeh, en Egypte, des automobilistes s'arrêtent sur l'une des routes les plus fréquentées du pays. Téléphone à la main, ils filment un immense panneau publicitaire installé au-dessus de la chaussée. Là aussi, les publicités ont laissé place à des images pornographiques. Même scénario en Malaisie, dans le district de Kluang, qui compte environ 320'000 habitants. Plusieurs écrans LED publics y diffusent le même type de photos et de vidéos.

Les autorités ouvrent une enquête

Face à ces incidents, les réactions se multiplient: écrans éteints, excuses et plaintes. A Kluang, tous les écrans LED concernés ont immédiatement été désactivés. Au Brésil, l'entreprise qui exploite les panneaux publicitaires porte plainte contre les auteurs inconnus. A Gizeh, les autorités coupent également les écrans installés le long de la route.

Dans un communiqué, le ministère égyptien de l'Intérieur évoque une cyberattaque visant une entreprise internationale chargée de fournir les publicités diffusées sur ces écrans. Selon les autorités, des vidéos pornographiques auraient été diffusées simultanément dans plusieurs pays.

Sur Telegram, un groupe de hackers revendique l'attaque. Blick a choisi de ne pas révéler son nom. L'un de ses représentants a expliqué au «Cairo Report» que les pirates avaient exploité une faille permettant d'envoyer du contenu directement sur les écrans LED.

Selon lui, une simple recherche aurait suffi pour trouver des milliers de systèmes accessibles, notamment en Irak et en Chine. Ces affirmations n'ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante pour ces deux pays. «Ce n'était pas aussi complexe que beaucoup peuvent le penser», assure-t-il au média.

Sur Telegram, le groupe va encore plus loin, affirmant que n'importe qui avec «deux neurones» pourrait prendre le contrôle de ces écrans. Les hackers assurent ne réclamer ni dons ni rançon. Leur objectif serait simplement de mettre en lumière les failles de sécurité de ces installations.

Du porno aussi à Zurich

La Suisse n'a pas non plus été épargnée par ce type d'incident par le passé. En février 2021, un panneau d'information situé à Stauffacher, à Zurich, avait soudain affiché le site pornographique Pornhub à la place des informations municipales.

A l'époque, l'entreprise Clear Channel, qui exploitait le panneau, soupçonnait une manipulation effectuée directement sur place.

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