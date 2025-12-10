DE
L'avis d'une plateforme suisse
En perte de vitesse, le bitcoin pourrait rebondir en 2026

Bitcoin Suisse prévoit un rebond du bitcoin en 2026, avec un potentiel de 180'000 à 200'000 dollars. Malgré une performance négative en 2025, la cryptomonnaie pourrait entamer l'année prochaine dans un marché haussier, dépassant son record historique de 126'198 dollars.
Malgré sa perte de vitesse des derniers mois, le bitcoin pourrait rebondir l'année prochaine et même atteindre les 180'000 à 200'000 dollars, anticipe mercredi la plateforme zougoise de cryptomonnaies Bitcoin Suisse.

La principale cryptomonnaie pourrait démarrer en 2026 dans «un marché haussier intact», ont ajouté les analystes de la firme. Selon ces derniers, le plus haut historique à 126'198 dollars, atteint le 6 octobre, pourrait même être largement franchi.

Des hauts et des bas

Le bitcoin a joué au yoyo en 2025, plongeant début avril à 76'273 dollars avant de s'envoler jusqu'à son pic de début octobre. Depuis, la devise électronique n'a cessé de reculer pour se négocier actuellement à 92'326 dollars. Sur un an, elle a cédé 8,9% de sa valeur.

Mais le chemin vers de nouveaux plus hauts risque d'être semé d'embuches, a averti l'analyste en chef de Bitcoin Suisse. Selon Dominic Weibel, le bitcoin va clôturer 2025 sur une performance négative, avant de repartir en 2026. Le bitcoin n'ayant pas franchi à la baisse la barre des 75'000 dollars, le potentiel de progression de cet actif reste intact.

