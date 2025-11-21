DE
Chute brutale en 24 heures
Le bitcoin s’effondre et glisse sous les 85'000 dollars

Le bitcoin glisse sous les 85'000 dollars après une chute de 10% en un jour. Depuis son record d’octobre, la cryptomonnaie a déjà perdu 34%, plombée par l’incertitude des marchés tech.
Publié: 09:01 heures
Le Bitcoin s'est effondré de 10% en l'espace de 24 heures.
Photo: Sven Thomann
Nicola Imfeld

Le bitcoin a dévissé de 10% en l’espace d’une seule journée. Le cours est désormais passé sous les 85'000 dollars. Vendredi matin, il s’échangeait autour de 83'700 dollars. Une correction brutale pour la cryptomonnaie, qui amplifie une tendance déjà baissière.

Depuis son record d’octobre à 126'000 dollars, le bitcoin a perdu 34%. «C’est un cocktail de différents facteurs», analyse pour Blick l’expert en cryptomonnaies Rino Borini. Selon lui, le bitcoin évolue actuellement en forte corrélation avec les actions technologiques américaines, un secteur marqué par une grande incertitude, notamment parmi les entreprises actives dans l’intelligence artificielle.

Des sorties de capitaux ont également été enregistrées dans les ETF institutionnels liés au bitcoin. Quant à savoir quand le repli s’arrêtera, rien n’est moins sûr. Le prochain seuil psychologique se situe à 80'000 dollars. «Si aucune nouvelle positive n’arrive sur le marché, les avoirs des ETF continueront de diminuer et, si les actions technologiques faiblissent encore, un recul vers les 80'000 dollars est tout à fait possible», estime Rino Borini.

