Les marchés boursiers mondiaux retiennent leur souffle mercredi, dans l'attente des résultats de Nvidia. Les investisseurs s'interrogent sur une possible bulle financière liée à l'intelligence artificielle.

AFP Agence France-Presse

Les Bourses mondiales évoluent sans grand changement mercredi en attendant les résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia, considérés comme un test décisif pour les grandes valeurs technologiques alors que les craintes sont croissantes quant à une bulle financière autour de l'intelligence artificielle (IA).

A Wall Street, vers 15h40, heure suisse, l'indice S&P 500 grappillait 0,25%, le Nasdaq prenait 0,40%, tandis que le Dow Jones était stable (+0,04%). En Europe, Paris avançait légèrement de 0,16%, Francfort gagnait 0,44%, tandis que Londres cédait 0,14%.

Tous les regards sont tournés vers le géant Nvidia, le spécialiste des puces électroniques qui doit publier son rapport financier pour le troisième trimestre de son exercice décalé 2025-2026, à 22h, heure suisse, soit après la clôture des Bourses américaines.

Trop d'argent dans l'IA?

Il est attendu au tournant, car Nvidia est une figure de proue du mouvement d'investissements massifs des géants de la tech dans l'IA, sur lesquels les investisseurs ont de plus en plus de doutes. Les titres des groupes technologiques ont porté les marchés financiers ces derniers mois, poussés par les espoirs que l'IA ouvre la voie à un nouveau cycle de croissance.

Cependant, les investisseurs craignent désormais «que trop d'argent soit injecté dans l'intelligence artificielle», commente Kyle Rodda, analyste chez Capital.com. La circularité dans le secteur, à savoir le fait qu'il s'auto-alimente avec des accords entre les poids lourds de la tech en vase clos, sans lien réel avec le reste de l'économie, alimente également les inquiétudes.

Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank, résume: «Tout l'écosystème lié à l'IA ressemble à une poignée d'entreprises qui s'échangent des milliards sans qu'on ne voie vraiment d'argent entrer depuis l'extérieure.»

Investissements XXL annoncés

Exemple récent: le partenariat annoncé mardi entre «Nvidia, Microsoft et Anthropic», prévoyant que les «deux premiers investissent 15 milliards de dollars» dans le troisième, qui «achètera de la puissance de calcul» de Microsoft, «alimentée par des puces Nvidia», illustre-t-elle.

En parallèle, le marché attend la publication mercredi des «minutes» de la Réserve fédérale américaine (Fed), compte rendu de la dernière réunion d'octobre de l'institution financière. Celle-ci avait alors diminué ses taux directeurs.

Sur le marché obligataire vers 15h40, heure suisse, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain restait stable, à 4,10%, contre 4,11% mardi à la clôture. A deux ans, il atteignait 3,56%, après 3,57% la veille. Le dollar prenait 0,17% face à la monnaie unique, à 1,1561 dollar pour un euro.

Nokia se réorganise en deux pôles

L'équipementier finlandais de télécommunications Nokia a annoncé mercredi se réorganiser autour de deux segments, les infrastructures réseaux et les infrastructures mobiles, pour profiter de l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Conséquence de cette réorganisation, Nokia va placer dans une unité à part (portfolio business) une série d'activités qui ne sont plus «considérées comme essentielles pour l'avenir de sa stratégie». Leur sort sera décidé en 2026. Elles représentent un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros, sur des ventes de 19,2 milliards d'euros pour l'ensemble de Nokia l'an dernier.

Le groupe dévoile par ailleurs de nouveaux objectifs financiers de long terme, à savoir un bénéfice d'exploitation compris entre 2,7 et 3,2 milliards d'euros pour 2028, contre 2 milliards sur les 12 derniers mois dans sa nouvelle configuration. A la Bourse d'Helsinki, le titre reculait fortement de 5,85%.

Le pétrole recule face à l'abondance de l'offre

Les cours du pétrole sont en légère baisse, les réserves de brut augmentant en raison de l'abondance d'offre sur le marché. Du côté du pétrole, le baril de Brent de la mer du Nord se repliait de 2,65% à 63,17 dollars.

Celui de son équivalent américain, le WTI, cédait 2,73% à 59,08 dollars vers 15h40, heure suisse. Le bitcoin reculait de 1,14% à 91'396 dollars.