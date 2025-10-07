DE
FR

Lors de la fusion avec UBS
Le Tribunal fédéral rejette la plainte d'un actionnaire de Credit Suisse

La justice suisse rejette la demande d'indemnisation d'un actionnaire de Credit Suisse. Le plaignant, qui avait perdu 140'000 francs lors de la fusion avec UBS, contestait la légalité des mesures d'urgence du Conseil fédéral.
Publié: il y a 48 minutes
Partager
Écouter
Les juges du Tribunal fédéral n'on pas été convaincus par les arguments de l'actionnaire. (Archives)
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal fédéral a rejeté mardi la plainte portée contre la Confédération par un actionnaire de Credit Suisse (CS), en lien avec la reprise de la banque par UBS. Le plaignant demandait des dommages-intérêts d'environ 140'000 francs.

Selon cet homme, les mesures d'urgence prises par le Conseil fédéral lors de la reprise de Credit Suisse par UBS en 2023 avaient mené à l'expropriation quasi-totale de ses 12'000 actions CS. Ceci lui avait causé un préjudice de 140'783 francs.

Une démarche illégale

L'homme estime que le Conseil fédéral a agi de manière illégale avec son ordonnance de nécessité de mars 2023 et que cette mesure a violé les principes de l'Etat de droit inscrits dans la Constitution, à savoir la protection contre l'arbitraire, la garantie de la propriété et l'interdiction de restrictions excessives des droits fondamentaux.

Sur le même sujet
La Suisse intouchable aux Etats-Unis dans l’affaire Credit Suisse
Créanciers déboutés
La Suisse intouchable aux Etats-Unis dans l’affaire Credit Suisse
Karin Keller-Sutter refuse pour l'instant de recevoir Sergio Ermotti
Sergio Ermotti boudé?
Karin Keller-Sutter refuse pour l'instant de recevoir le CEO d'UBS

Entre 2014 et 2022, le plaignant avait investi près de 150'000 francs dans des actions CS. Lors de la fusion, l'échange des actions CS contre des titres UBS lui a rapporté environ 9000 francs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus