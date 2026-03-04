DE
FR

35 millions de francs
Le Parlement se penche ce mercredi sur le soutien fédéral aux victimes de Crans-Montana

Le Parlement examine dès mercredi un soutien fédéral aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil fédéral demande un total de 35 millions de francs.
Publié: il y a 22 minutes
1/2
Dès ce mercredi, le Parlement étudie un soutien fédéral destiné aux victimes de l'incendie de Crans-Montana.
Photo: KEYSTONE

Le Parlement se penche dès mercredi sur un soutien fédéral aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil fédéral demande au total 35 millions de francs, notamment pour verser une contribution de solidarité unique de 50'000 francs à tous les blessés et aux proches des personnes décédées.

L'incendie survenu dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés. Au total, 7,8 millions de francs sont sollicités pour les 156 familles touchées.

Une table ronde pour convenir d'un accord

Pour un montant maximal de 20 millions, le gouvernement veut également financer et organiser une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d'accords à l'amiable. Et les cantons doivent être soutenus à hauteur de 8,5 millions pour le financement de l'aide aux victimes.

A lire aussi
La Confédération pourra-t-elle exiger le remboursement de l'aide aux victimes?
Drame de Crans-Montana
La Confédération pourra-t-elle exiger le remboursement de l'aide aux victimes?
Les attaques de Giorgia Meloni sur Crans-Montana cachent une stratégie bien précise
Incendie de Crans-Montana
Les attaques de Giorgia Meloni cachent une stratégie bien précise

Avec ces mesures, le Conseil fédéral souhaite «montrer sa solidarité avec les victimes et leurs proches». Si les mesures décidées ne peuvent effacer «l'immense souffrance» des familles touchées, il s'agit au moins d'alléger leur charge financière.

Ce soutien fédéral devrait être avalisé par le Parlement. Pour la commission préparatoire du Conseil des Etats, il convient d'exprimer «de manière plus visible [...] la solidarité et la compassion de la population suisse envers les victimes de cette catastrophe et leurs proches».

Des questions d'égalité

Toutefois, des réserves ont été émises à l'égard de cette intervention inhabituelle de la Confédération, qui peut sembler injuste pour les victimes d'autres accidents. Cela soulève des questions d'égalité devant la loi.

La commission propose donc d'accorder à la Confédération un droit de recours contre les responsables des dommages et les tiers dont la responsabilité est également engagée. Ainsi, la Confédération pourra, le cas échéant, obtenir le remboursement des frais engagés.

Le Conseil des Etats se prononcera mercredi. Lundi prochain, ce sera au tour du National. Le dossier doit être bouclé cette session. La loi, limitée à fin 2029, doit être déclarée urgente, afin que la contribution de solidarité soit versée ce printemps déjà.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus