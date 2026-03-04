Le Parlement examine dès mercredi un soutien fédéral aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil fédéral demande un total de 35 millions de francs.

Le Parlement se penche dès mercredi sur un soutien fédéral aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil fédéral demande au total 35 millions de francs, notamment pour verser une contribution de solidarité unique de 50'000 francs à tous les blessés et aux proches des personnes décédées.

L'incendie survenu dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés. Au total, 7,8 millions de francs sont sollicités pour les 156 familles touchées.

Une table ronde pour convenir d'un accord

Pour un montant maximal de 20 millions, le gouvernement veut également financer et organiser une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d'accords à l'amiable. Et les cantons doivent être soutenus à hauteur de 8,5 millions pour le financement de l'aide aux victimes.

Avec ces mesures, le Conseil fédéral souhaite «montrer sa solidarité avec les victimes et leurs proches». Si les mesures décidées ne peuvent effacer «l'immense souffrance» des familles touchées, il s'agit au moins d'alléger leur charge financière.

Ce soutien fédéral devrait être avalisé par le Parlement. Pour la commission préparatoire du Conseil des Etats, il convient d'exprimer «de manière plus visible [...] la solidarité et la compassion de la population suisse envers les victimes de cette catastrophe et leurs proches».

Des questions d'égalité

Toutefois, des réserves ont été émises à l'égard de cette intervention inhabituelle de la Confédération, qui peut sembler injuste pour les victimes d'autres accidents. Cela soulève des questions d'égalité devant la loi.

La commission propose donc d'accorder à la Confédération un droit de recours contre les responsables des dommages et les tiers dont la responsabilité est également engagée. Ainsi, la Confédération pourra, le cas échéant, obtenir le remboursement des frais engagés.

Le Conseil des Etats se prononcera mercredi. Lundi prochain, ce sera au tour du National. Le dossier doit être bouclé cette session. La loi, limitée à fin 2029, doit être déclarée urgente, afin que la contribution de solidarité soit versée ce printemps déjà.