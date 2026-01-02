Un incendie dévastateur dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana le soir de la Saint-Sylvestre ébranle la Suisse. Les gérants Jacques et Jessica Moretti ont survécu, mais sont sous le choc. Un proche raconte leur histoire.

Solène Monney et Janine Enderli

La Suisse est sous le choc après l'incendie dévastateur du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, en Valais. Alors que les autorités valaisannes ont ouvert une enquête et restent prudentes quant aux causes du drame, les témoignages et les premiers éléments recueillis auprès des proches du bar permettent de reconstituer le déroulement des événements. L'attention se porte notamment sur les propriétaires, le couple français Jacques et Jessica M., qui avaient repris l'établissement en 2015.

Jean-Thomas Filippini, un ami du couple, a confirmé à plusieurs médias corses que les deux propriétaires du bar étaient sains et saufs. Il a indiqué avoir reçu une vidéo du bar le soir du Nouvel An: «J’ai essayé de joindre mes amis toute la nuit. Vers 5h du matin, mon amie a finalement réussi à me contacter et m’a dit qu’ils étaient vivants et que c’était une catastrophe», a déclaré le Français, cité par plusieurs médias, qui reprennent les propos de l’AFP. Une autre source ajoute: «Les deux sont complètement sous le choc.»

Selon BFMTV, la propriétaire se trouvait dans le bar au moment du drame. Elle aurait été blessée au bras par les flammes. Son conjoint, en revanche, n’était pas présent sur les lieux. Le couple possède deux autres établissements dans le canton du Valais. Forts du succès du «Constellation», ils ont ouvert en 2020 le «Senso», un restaurant spécialisé dans les hamburgers à Crans-Montana, actuellement fermé temporairement. En 2023, ils ont également lancé l’auberge «Le Vieux-Chalet», de style corse, située dans le village voisin de Lens.

«Ils sont sous le choc»

Jean-Thomas Filippini a rencontré les restaurateurs en 2015, lors d'un concert de son groupe «I Vagabondi» à Crans-Montana, également le soir du Nouvel An. Depuis, il a gardé des liens étroits avec eux. «Quand ils reviennent en Corse, on essaie de se voir. Ils viennent dès qu'ils le peuvent, car ils travaillent énormément», explique le chanteur.

Le propriétaire du bar Jacques M. est originaire de Corse, son épouse Jessica a grandi sur la côte d'Azur et a étudié a étudié au Pays de Galles, à Monaco et en France. Le couple s'est rencontré sur l'île méditerranéenne et s'y est marié. Ensemble, ils auraient un jeune garçon. Ils seraient tombés amoureux de la station valaisanne lors d'une semaine de vacances en 2011.

Les locaux ont été rénovés par le propriétaire

En 2015, le couple a transformé «Le Constellation» en un lieu de fête prisé des jeunes. Il semblerait que ce soit également l'un des rares bars de la station de ski à autoriser l'entrée aux fêtards âgés de 16 ans et plus, au lieu de 18 ans. L'établissement pouvait accueillir jusqu’à 300 personnes.

Ouvert en 2015, «Le Constellation» a été transformé par le couple propriétaire en un lieu de fête populaire auprès des jeunes. Il semblerait que ce soit un des rares bars de la station à accepter les clients dès 16 ans. La capacité d’accueil de l'établissement était estimée à 300 personnes.

«Le Nouvelliste» rapporte que Jacques M. a rénové lui-même le local. «J'ai quasiment tout fait moi-même», aurait déclaré le Français. Le Corse avait confié au journal en 2016 qu'il se sentait comme chez lui à Crans-Montana. «Vous savez, on est tous pareils. On est avant tout des montagnards. Têtus, mais surtout très sympathiques.»