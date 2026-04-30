Au programme de ce jeudi 30 avril: une rencontre sous tension entre Meloni et Parmelin, la Suisse veut s'imposer au G7, 120'000 employés de banque en danger, la naturalisation simplifiée fait débat et, enfin, les Dragons jouent leur destin sur la glace ce soir.

Pour entamer ce dernier jour du mois, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une sélection des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 30 avril. On est parti!

1 Confrontation prévue entre Guy Parmelin et Giorgia Meloni

Le président de la Confédération Guy Parmelin a prévu une rencontre avec la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni afin d'apaiser les tensions à la suite de l'incendie tragique du bar «Le Constellation» de Crans-Montana (VS), rapportent jeudi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». L'entrevue doit avoir lieu lundi, en marge du sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, en Arménie. Une réunion avec le président italien Sergio Mattarella est également prévue mardi à Rome, en marge de la prestation de serment des nouveaux gardes suisses au Vatican.

2 La Suisse voit une opportunité diplomatique au G7

Si la tenue du G7 à Evian, en France, du 15 au 17 juin provoque des sueurs froides à Genève en raison des manifestations de militants anti-mondialisation, le sommet est aussi une aubaine diplomatique pour la Suisse dans le contexte géopolitique actuel tendu, relate jeudi «Le Temps». Le président de la Confédération Guy Parmelin devrait être invité à un dîner inaugural à titre de courtoisie. Les modalités de sa présence sont en discussion avec l'Elysée. De plus, la venue de nombreuses délégations, qui devraient résider en Suisse contrairement aux chefs d'Etat tous hébergés en France, «offre un potentiel de contacts et d'échanges» et «constitue une opportunité», indique dans le journal le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), précisant qu'à ce stade, aucune rencontre bilatérale n'est prévue.

3 Le Conseil fédéral accusé de négliger le marché du travail

La vice-présidente de l'Association suisse des employés de banque (ASEB), Natalia Ferrara, critique jeudi dans le journal Blick le débat concernant les pressions d'UBS dans le cadre du projet de loi visant à renforcer les fonds propres de la banque et les dons aux partis politiques. Les discussions devraient porter sur les conséquences de règles plus strictes en matière de fonds propres pour les 120'000 employés de banque en Suisse, déclare Natalia Ferrara, estimant que le Conseil fédéral n'a pas examiné l'impact d'une telle réglementation sur le marché du travail. Dans le pire des cas, jusqu'à 10'000 emplois sont menacés en Suisse dans le secteur financier, affirme-t-elle. Le Parlement et UBS devraient trouver un «compromis typiquement suisse en matière de réglementation», ajoute-t-elle.

4 La naturalisation rapide divise la gauche et l'UDC

Le Conseil national se prononce jeudi sur l'initiative populaire «Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)», déposée par l'Action Quatre Quarts. Le texte demande que la naturalisation soit possible après cinq ans de séjour légal en Suisse, indépendamment de l'autorisation d'établissement. Actuellement, la loi exige au moins dix ans de domicile en Suisse dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande pour les titulaires d'un permis C. L'initiative a peu de chances de succès. Autant la gauche que l'Union démocratique du centre (UDC) tenteront de faire passer un contre-projet direct. Le Conseil fédéral rejette l'initiative et tout contre-projet.

5 Davos et Fribourg se disputent le championnat suisse

Le titre de champion de Suisse se joue jeudi soir à partir de 20h à Davos (GR) lors du septième match de la finale entre le club local et Fribourg Gottéron. Les deux équipes ont remporté chacune trois parties dans la série. Les Grisons visent leur 32e titre, le premier depuis 2015, alors que les Dragons sont en quête d'un premier sacre.