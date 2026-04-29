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Sans subventions publiques
Telebielingue se réorganise pour poursuivre ses activités

TeleBielingue, la chaîne régionale biennoise, amorce une réorganisation pour survivre sans subventions publiques. Dès mars, elle a perdu sa concession au profit de Canal B, entraînant des réductions drastiques d'effectifs.
Publié: il y a 47 minutes
TeleBielingue coupe dans ses effectifs pour survivre sans aides.
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

La télévision régionale biennoise TeleBielingue veut poursuivre ses activités sans dépendre de subventions publiques. A l’issue de la procédure de consultation menée avec les collaborateurs, la direction a opté pour un nouveau concept d’exploitation.

Ce concept combine plusieurs idées de réorganisation en une solution viable, écrit mercredi le groupe Gassmann dans un communiqué. Il permet d'assurer l'existence de la chaîne à long terme et de maintenir «un maximum d'emplois».

Les effectifs devront toutefois être adaptés. Le concept permet de maintenir jusqu'à 17 postes sur les 40 existants. Six personnes quitteront la chaîne volontairement. Des suppressions de postes devraient être prononcées parmi la vingtaine de collaborateurs restants.

En activité depuis 1999

«Les chiffres sont et restent dynamiques, parce que les collaboratrices et les collaborateurs peuvent prendre des décisions et en changer durant le processus en cours», a déclaré le directeur général de Gassmann, Christian Bärenfaller, à Keystone-ATS.

Dans son communiqué, la chaîne promet que le public continuera de bénéficier d’un «média régional indépendant, reconnu et authentique, reflétant le bilinguisme de la région». La planification détaillée du nouveau concept débutera dans les prochaines semaines.

La chaîne TeleBielingue a démarré ses émissions en 1999. Elle a définitivement perdu en mars sa concession couvrant le Jura bernois, la région biennoise et le Seeland. La concession a été accordée à Canal B, petite soeur de la chaîne neuchâteloise Canal Alpha.

Le groupe Gassmann avait initialement annoncé un licenciement collectif suite à la décision rendue par le Tribunal administratif fédéral.

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