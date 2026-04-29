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Clubs des riches
Le National veut limiter les parrainages des caisses maladies

Le Conseil national a voté mercredi pour limiter les parrainages des caisses maladies aux initiatives locales de santé. Cette décision vise à réduire le financement des grands clubs sportifs et à restaurer la confiance des assurés.
Publié: il y a 54 minutes
Le National veut limiter les dépenses des caisses maladie.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les caisses maladies ne doivent parrainer que de petites initiatives locales visant à promouvoir l’activité physique et la santé. Le National a accepté mercredi, par 117 voix contre 71, une motion de Lorenzo Quadri (Lega/TI) ayant les «sociétés sportives multimillionnaires» dans le viseur.

Alors que les primes maladies pèsent lourd sur le budget des ménages, la population peine de plus en plus à comprendre comment ces primes peuvent en fin de compte servir à financer des sociétés sportives multimillionnaires, selon le motionnaire. Il demande de «rétablir la confiance» dans ce domaine en limitant les activités des caisses maladies.

L'UDC et la gauche ensemble

Il faut «donner un message». Les grands clubs sportifs ne font pas la promotion de la santé, il s'agit «juste d'un effet marketing», a encore avancé le Tessinois.

Chaque assureur décide librement sa stratégie marketing et ses dépenses en la matière, a contré la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider. Et de préciser que la Confédération intervient en cas de dépenses excessives. Elle a encore relevé les problèmes pratiques en cas d'adoption de la motion.

Sans succès. Le texte a été soutenu par l'UDC et la gauche. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

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