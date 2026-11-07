DE
FR

Les traumatismes psychologiques ne comptent pas
Au moins sept rescapés de l'incendie de Crans-Montana sont privés d'aide financière

Au moins sept survivants de l'incendie de Crans-Montana ne reçoivent aucune aide immédiate du Valais, car ils n'ont pas passé une nuit à l'hôpital. Les conséquences psychologiques ne font pas partie des critères définis.
Publié: il y a 5 minutes
1/4
Au moins sept victimes de l'incendie de Crans-Montana ne reçoivent aucune aide immédiate du canton du Valais.
Photo: keystone-sda.ch

En bref

  • Le canton du Valais a refusé une aide financière immédiate à sept victimes de l'incendie de Crans-Montana
  • Les personnes concernées n'ont pas passé une nuit à l'hôpital. Les traumatismes psychologiques n'ont pas été considérés comme un critère suffisant
  • 127 victimes ou proches ont reçu une aide immédiate, les refus peuvent être contestés auprès du Conseil d'Etat
20398918 AuthorPlaceholder.png
Mattia Jutzeler

Une aide immédiate de 10'000 francs et une contribution de solidarité de la Confédération de 50'000 francs: en principe, les victimes de l'incendie de Crans-Montana ont droit à ces deux prestations. Mais ces derniers mois, le canton du Valais a informé plusieurs survivants de la catastrophe qu'ils ne bénéficieront pas de ces aides financières.

Selon «24 Heures», sept personnes sont concernées. Elles présentent la même particularité: aucune n'a été hospitalisée la nuit du drame. Leurs blessures n'ont pas été considérées comme suffisamment graves pour nécessiter une prise en charge à l'hôpital. Quant aux traumatismes psychologiques, ils n'ont pas été pris en compte dans l'attribution des aides.

Stress post-traumatique

Camille C.* fait partie de ces victimes mises de côté. Elle est la meilleure amie de Cyane, la serveuse française décédée dans le bar. Cet été déjà, la jeune femme apprenait qu'elle ne recevrait aucun soutien financier de la part du Canton.

La nuit du drame, Camille a été brûlée à la main. Mais ses blessures physiques sont loin d'être les seules séquelles de cette nuit. La jeune femme a dû assister, impuissante, aux tentatives de réanimation des ambulanciers envers son amie, qui est finalement décédée sur un trottoir.

Camille se bat désormais contre un stress post-traumatique et des troubles du sommeil. Tout comme d'autres victimes dont la demande d'aide financière immédiate a été balayée par les autorités cantonales

Un possible recours auprès du Conseil d'Etat

Les répercussions psychologiques du drame ne figurent pas parmi les critères retenus par le canton du Valais pour l'octroi d'une aide immédiate. Le Service de la santé a confirmé à «24 Heures» les sept refus d'indemnisation.

L'autorité a néanmoins précisé que 127 victimes ou proches ont déjà bénéficié d'une aide immédiate ou en recevront une. Les personnes déboutées peuvent encore faire recours auprès du Conseil d'Etat valaisan. D'autres formes de soutien restent par ailleurs accessibles, notamment le remboursement des frais liés à un suivi psychologique.

* Nom connu

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus