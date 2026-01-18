DE
FR

Entraide avec l'UE
Comment l’accueil d’enfants de Gaza a facilité l’aide aux victimes de Crans-Montana

Après le drame de Crans-Montana, la Suisse a sollicité pour la première fois l'aide du mécanisme de protection civile de l'UE. Une coopération rendue possible grâce à des relations internationales solides.
Publié: 15:11 heures
1/5
Un hélicoptère transportant une victime de Crans-Montana se dirige vers un hôpital milanais.
Photo: imago/Independent Photo Agency Int.
RMS_Portrait_AUTOR_374.JPG
Andreas Schmid

Après le dramatique incendie de Crans-Montana, la Suisse a dû, pour la première fois, solliciter l'aide du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Chaque pays dans le monde peut faire appel à cette organisation lorsqu'une situation d'urgence dépasse ses capacités nationales de gestion.

En novembre dernier encore, le Conseil fédéral avait reporté une participation officielle au mécanisme de protection civile de l'Union européenne, estimant que les bases juridiques faisaient défaut. A l'heure actuelle, il n'est «en principe pas possible» pour des Etats tiers comme la Suisse de participer pleinement à ce mécanisme européen.

Des coopérations qui ouvrent des portes

Si, après la catastrophe de Crans-Montana, la Suisse a pu recevoir en l'espace de quelques heures le soutien de plusieurs pays européens et transférer des victimes de l'incendie vers des hôpitaux à l'étranger, cela s'explique par de bonnes relations entretenues avec l'organisation européenne de protection civile, soulignent des observateurs.

A lire aussi
Le gérant du «Constellation» avait aussi un casier judiciaire en Suisse
Drame de Crans-Montana
Nouvelles défaillances
Jacques Moretti avait aussi un casier judiciaire en Suisse
Une simulation montre les issues de secours du bar «Le Constellation»
Drame de Crans-Montana
Les clients auraient pu fuir en 140 secondes, selon une simulation

Ces relations se seraient notamment construites grâce à la collaboration de la Suisse avec d'autres Etats dans le cadre de la prise en charge de blessés de guerre en provenance d'Ukraine, ainsi que de l'accueil d'enfants blessés issus de la région de Gaza.

«Contact facilité»

Cette analyse est confirmée par Philippe Boeglin, porte-parole de l'Office fédéral de la protection de la population. «Les actions menées pour le traitement de patients en provenance d'Ukraine et de la bande de Gaza ont facilité les contacts avec des interlocuteurs dans d'autres pays européens», explique-t-il.

Selon Philippe Boeglin, les enseignements tirés de ces coopérations ont ensuite favorisé la collaboration internationale lors de la prise en charge des victimes de l'incendie de Crans-Montana.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus