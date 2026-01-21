DE
Le Covid aussi en baisse
La grippe saisonnière recule en Suisse depuis le début d'année

Les cas de grippe en Suisse ont diminué de 23,5% la semaine dernière, atteignant 23,03 cas pour 100'000 habitants, selon l'OFSP. Toutefois, il est trop tôt pour confirmer la fin de la vague.
Le nombre d'infections diminue lentement en ce début d'année.
Le nombre de cas de grippe, encore élevé dans la plupart des régions en Suisse, est en baisse depuis deux semaines, a indiqué mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il est toutefois encore trop tôt pour dire si le pic de la vague a été dépassé.

La semaine dernière, 23,03 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100'000 habitants en Suisse ont été signalés. Cela représente 23,5% de moins par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'OFSP. Cela correspond à environ 2094 cas confirmés.

Le Covid-19 diminue également

Sur le plan régional, les taux d'incidence étaient les plus élevés à Bâle-Ville (57,60), Uri (49,64), Bâle-Campagne (34,85). Les plus bas ont été enregistrés à Appenzell Rhodes-Extérieures (3,53), Appenzell Rhodes-Intérieures (11,95), Zoug (11,96).

La vague de Covid-19 (SARS-CoV-2) a atteint elle son pic à l'automne dernier, et le nombre d'infections diminue lentement depuis lors. Le nombre actuel de cas enregistrés dans le système de déclaration obligatoire est similaire à celui enregistré il y a un an, selon l'OFSP.

