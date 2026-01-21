Le nombre de cas de grippe, encore élevé dans la plupart des régions en Suisse, est en baisse depuis deux semaines, a indiqué mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il est toutefois encore trop tôt pour dire si le pic de la vague a été dépassé.
La semaine dernière, 23,03 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100'000 habitants en Suisse ont été signalés. Cela représente 23,5% de moins par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'OFSP. Cela correspond à environ 2094 cas confirmés.
Le Covid-19 diminue également
Sur le plan régional, les taux d'incidence étaient les plus élevés à Bâle-Ville (57,60), Uri (49,64), Bâle-Campagne (34,85). Les plus bas ont été enregistrés à Appenzell Rhodes-Extérieures (3,53), Appenzell Rhodes-Intérieures (11,95), Zoug (11,96).
La vague de Covid-19 (SARS-CoV-2) a atteint elle son pic à l'automne dernier, et le nombre d'infections diminue lentement depuis lors. Le nombre actuel de cas enregistrés dans le système de déclaration obligatoire est similaire à celui enregistré il y a un an, selon l'OFSP.