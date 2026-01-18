DE
FR

Plus virulente que d'ordinaire
Les experts restent prudents face à la baisse des cas de grippe enregistrés

Cette année, la grippe saisonnière a touché la Suisse avec virulence. Si la Confédération annonce un recul net des contaminations, les spécialistes font pour leur part preuve d'un optimisme réservé.
Publié: il y a 13 minutes
1/5
Le nombre de personnes ayant contracté la grippe n'avait pas été aussi élevé depuis plusieurs années.
Photo: Srdjan Randjelovic
Fabian Eberhard

Ces dernières semaines, de nombreux Suisses sont restés cloués au lit. Fièvre, toux, courbatures: la grippe, la vraie, sévit. Et elle n’avait pas été aussi virulente depuis des années.

Les derniers chiffres publiés par la Confédération laissent toutefois entrevoir une amélioration: durant la deuxième semaine de janvier, 27,5 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100'000 habitants ont été recensés en Suisse et au Liechtenstein. C’est 24% de moins que la semaine précédente. Les taux les plus élevés de cas confirmés ont été enregistrés dans les cantons de Bâle-Ville, du Jura et de Soleure. Les taux les plus faibles dans les cantons de Schwytz, Obwald et Zoug.

Les experts ne se prononcent pas encore

A-t-on donc laissé le pic de l’épidémie de grippe saisonnière derrière nous? L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne souhaite pas se prononcer pour l’instant. «La propagation de l’infection semble stagner. Il est encore trop tôt pour dire si le pic a déjà été atteint», écrit une porte-parole.

A lire aussi
La vague de grippe se profile comme l'une des plus importantes
Malgré une légère baisse
La vague de grippe se profile comme l'une des plus importantes
L’Hôpital fribourgeois prend des mesures face à la surcharge hospitalière
Des opérations repoussées
L’Hôpital fribourgeois prend des mesures face à la surcharge hospitalière

Walter Zingg, médecin-chef en maladies infectieuses et hygiène hospitalière à l’hôpital universitaire de Zurich, reste également prudent: «Nous pensons qu’une partie de la baisse est due aux fêtes de fin d’année, raison pour laquelle une nouvelle augmentation est possible.» Mais on observe effectivement une «légère accalmie».

La vaccination protège

Une chose est sûre, cette année, la grippe est arrivée de manière nettement plus précoce que lors des années précédentes. «La vague actuelle a deux à trois semaines d’avance», explique Philipp Jent, responsable de la prévention et du contrôle des infections à l’Hôpital de l’Île à Berne. De plus, la plupart des hôpitaux enregistrent davantage d’hospitalisations que les autres années.

L’OFSP recommande aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d’une maladie chronique de se faire vacciner contre la grippe. Idéalement, ce vaccin devrait être administré au début de la saison grippale. Les mesures de précaution bien connues, telles que se laver régulièrement les mains ou porter un masque, sont également utiles. Et en cas de symptômes, il vaut mieux rester chez soi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus