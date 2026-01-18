Cette année, la grippe saisonnière a touché la Suisse avec virulence. Si la Confédération annonce un recul net des contaminations, les spécialistes font pour leur part preuve d'un optimisme réservé.

Les experts restent prudents face à la baisse des cas de grippe enregistrés

Fabian Eberhard

Ces dernières semaines, de nombreux Suisses sont restés cloués au lit. Fièvre, toux, courbatures: la grippe, la vraie, sévit. Et elle n’avait pas été aussi virulente depuis des années.

Les derniers chiffres publiés par la Confédération laissent toutefois entrevoir une amélioration: durant la deuxième semaine de janvier, 27,5 cas de grippe confirmés en laboratoire pour 100'000 habitants ont été recensés en Suisse et au Liechtenstein. C’est 24% de moins que la semaine précédente. Les taux les plus élevés de cas confirmés ont été enregistrés dans les cantons de Bâle-Ville, du Jura et de Soleure. Les taux les plus faibles dans les cantons de Schwytz, Obwald et Zoug.

Les experts ne se prononcent pas encore

A-t-on donc laissé le pic de l’épidémie de grippe saisonnière derrière nous? L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne souhaite pas se prononcer pour l’instant. «La propagation de l’infection semble stagner. Il est encore trop tôt pour dire si le pic a déjà été atteint», écrit une porte-parole.

Walter Zingg, médecin-chef en maladies infectieuses et hygiène hospitalière à l’hôpital universitaire de Zurich, reste également prudent: «Nous pensons qu’une partie de la baisse est due aux fêtes de fin d’année, raison pour laquelle une nouvelle augmentation est possible.» Mais on observe effectivement une «légère accalmie».

La vaccination protège

Une chose est sûre, cette année, la grippe est arrivée de manière nettement plus précoce que lors des années précédentes. «La vague actuelle a deux à trois semaines d’avance», explique Philipp Jent, responsable de la prévention et du contrôle des infections à l’Hôpital de l’Île à Berne. De plus, la plupart des hôpitaux enregistrent davantage d’hospitalisations que les autres années.

L’OFSP recommande aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d’une maladie chronique de se faire vacciner contre la grippe. Idéalement, ce vaccin devrait être administré au début de la saison grippale. Les mesures de précaution bien connues, telles que se laver régulièrement les mains ou porter un masque, sont également utiles. Et en cas de symptômes, il vaut mieux rester chez soi.