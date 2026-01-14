L’Hôpital fribourgeois fait face à une surcharge critique en ce début 2026 et reporte des opérations électives non urgentes. La grippe, les accidents de ski et le manque de lits disponibles mettent l’établissement sous pression, comme ailleurs en Suisse.

ATS Agence télégraphique suisse

L’Hôpital fribourgeois (HFR) se voit contraint ces derniers jours de reporter des opérations électives non urgentes. Il est confronté à un taux élevé d’occupation de ses lits, en raison d'un afflux de patients causé notamment par l’épidémie de grippe, mais aussi par des accidents de ski.

La décision a été arrêtée compte tenu du nombre de lits à disposition et de la nécessité d’assurer la prise en charge des patientes et patients en urgence, a fait savoir mercredi l'HFR. Le phénomène de surcharge observé en ces premiers jours de 2026 se retrouve dans de nombreux autres hôpitaux publics.

Au vu de l’évolution la plus récente, ces mesures ne sont pas suffisantes. Le transfert des patients vers des hôpitaux d’autres cantons eux aussi surchargés n’étant pas une option, des opérations électives ont donc été reportées. Il s’agit d’interventions dont le report n’a pas d’impact direct sur l’état de santé du patient.

Reconduction possible

Ces opérations touchent ainsi l'orthopédie, l'ORL ou encore les contrôles pneumologiques, précise le communiqué de l'institution hospitalière. Des lits supplémentaires ont été ouverts et du personnel soignant supplémentaire interne et externe est en cours de mobilisation pour renforcer les unités concernées.

Selon l’évolution de l’épidémie de grippe et de la fréquentation des pistes de ski, la mesure devra être reconduite, estime l'HFR. Comme chaque année en hiver, «le système hospitalier est sous tension au niveau national et l’HFR ne fait pas exception». Surtout que le nombre de lits à disposition est limité.

Ce d’autant plus que certains lits sont occupés par des personnes en attente d’une place en EMS. Pour faire face, l’HFR a pris des mesures urgentes ces dernières semaines, telles que l’ouverture de lits temporaires et l’hospitalisation de patients de médecine interne dans les services de chirurgie générale et d’orthopédie.