Au menu de ce lundi 29 décembre: la surveillance via IA dans les hôpitaux, le rôle de la Genève internationale, les prix exorbitants pour le Mondial, une société zougoise en litige avec la Lituanie, et enfin, les limousines des conseillers d'Etat.

La surveillance par l’IA déclenche la polémique dans ces hôpitaux

Ca sent la fin! Pour bien démarrer la dernière semaine de l'année 2025, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a préparé un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 29 décembre. C'est parti:

1 Un hôpital zurichois épinglé pour sa vidéosurveillance assistée par l’IA

L’Hôpital universitaire de Zurich est sous le feu des critiques après l’installation de caméras assistées par l’IA dans des chambres de patients «à risque», un dispositif censé prévenir les chutes mais jugé problématique par les spécialistes de la protection des données, faute d’information interne suffisante, rapporte «24 Heures». L’établissement assure que les images sont anonymisées et non stockées, mais la préposée cantonale n’a pas été consultée. En Suisse romande, les hôpitaux interrogés par le quotidien romand n’entendent pas suivre cet exemple: ni le CHUV ni les HUG ni les établissements neuchâtelois, valaisans ou fribourgeois n’utilisent de systèmes comparables, privilégiant soit une vidéosurveillance classique, soit d’autres outils pour prévenir les chutes et surveiller les patients vulnérables.

2 Paris réaffirme le rôle crucial de Genève dans sa diplomatie internationale

La Genève internationale est «essentielle» pour la diplomatie française, indique lundi dans «Le Temps» la ministre française déléguée de la francophonie et des partenariats internationaux, Eléonore Caroit. Bien qu'elle traverse une phase difficile en raison des restrictions budgétaires à l'ONU, elle reste «un pôle multilatéral fondamental, proche de la France à un peu plus de trois heures de Paris en TGV», ajoute la ministre déléguée. Elle assure que la France va continuer à soutenir l'écosystème international de Genève, «avec les moyens dont nous disposons dans une situation budgétaire très contrainte».

3 Des billets hors de prix pour voir la Nati au Mondial

Un billet pour voir l'équipe suisse de football durant la Coupe du monde 2026, qui a lieu du 11 juin au 19 juillet au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, peut coûter plus de 84'000 dollars américains (près de 67'000 francs au cours actuel), rapportent lundi «24 Heures» et la «Tribune de Genève», en se référant à gotickets.com. Ce site en ligne propose des billets revendus par des tiers sans tirage au sort. Le tarif minimal s'élève à 356 dollars pour les sièges les moins bien placés pour la rencontre Suisse-Qatar, à 506 dollars pour la place la moins chère pour le deuxième match de la Nati contre une équipe non encore connue et atteint même 660 dollars pour le siège le plus bas de gamme pour le match contre le Canada. C'est contre cette équipe que le prix de la loge pour une personne monte à 84'076 dollars.

4 Une société zougoise attaque la Lituanie devant la justice internationale

Une société basée à Zoug a déposé une plainte contre la Lituanie devant un tribunal arbitral international à La Haye dans le cadre des sanctions imposées après l'attaque de l'Ukraine par la Russie, écrivent lundi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». L'affaire est directement liée aux intérêts commerciaux d'un négociant en engrais lituanien et d'un groupe biélorusse spécialisé dans les engrais, qui figure sur la liste des sanctions des Etats-Unis, de l'UE et de la Suisse. Les sanctions américaines ont pratiquement paralysé les affaires du négociant lituanien. La société-écran zougoise, qui n'emploie aucun salarié, sert de couverture à deux entreprises du négociant en engrais. Dans sa plainte, la société s'appuie sur l'accord de protection des investissements entre la Suisse et la Lituanie.

5 Trois cantons suisses offrent une limousine aux conseillers d’Etat

Seuls les cantons d'Argovie, du Tessin et de Zurich disposent d'une limousine de fonction par membre du gouvernement cantonal, révèle lundi le journal Blick. Zoug, les deux Appenzell, Obwald et Glaris ont renoncé à ce type de voiture pour leurs conseillers d'Etat. Parmi les 26 cantons, c'est Zurich qui possède la flotte la plus coûteuse. Près de la moitié des 58 voitures officielles des cantons sont électriques.