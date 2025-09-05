Dernière mise à jour: il y a 45 minutes

Au menu de ce vendredi 5 septembre: l'intervention de Sergio Ermotti annulée à Berne, l'Organisation internationale du travail épargnée par Trump, les contrôles aux frontières allemandes, une espèce de papillon disparue et enfin, un peu de foot.

Au coeur d'un conflit avec KKS, le patron d'UBS privé de parole à Berne

L'intervention du directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, devant des parlementaires fédéraux à Berne a été annulée. Photo: keystone-sda.ch

Le week-end approche à grands pas! Pour patienter jusque-là, Blick, avec l’aide de l’ATS, revient sur les actus à ne pas manquer en Suisse ce vendredi 5 septembre:

1 Berne annule l'intervention de Sergio Ermotti

Une intervention du directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, devant des parlementaires fédéraux à Berne a été annulée, écrivent vendredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». L'événement, intitulé «La place bancaire de Zurich et la Suisse», devait avoir lieu à l'hôtel Bellevue durant la session d'automne des chambres fédérales, qui débute lundi. Officiellement, l'annulation est due à un «conflit d'horaire», affirme l'organisateur, le président du PLR du canton de Zurich Filippo Leutenegger (PLR/ZH). Mais, selon les journaux, certains considéraient cette intervention comme une provocation à l'égard de la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter, en conflit depuis des mois avec Sergio Ermotti au sujet de la nouvelle réglementation sur les banques.

2 L'Organisation internationale du travail échappe aux menaces de Trump

Le président américain Donald Trump devrait finalement épargner l'Organisation internationale du travail (OIT), qui siège à Genève, rapporte vendredi «Le Temps». Après avoir communiqué vendredi dernier une coupe de 107 millions de dollars de fonds destinés à l'OIT, la liste publiée mercredi par la Maison Blanche des organisations frappées par les mesures d'économies américaines, invoquées au nom de la lutte contre le «wokisme», ne comporte plus le nom de l'OIT. Il s'agit d'une «évolution bienvenue», indique dans le journal le directeur général de l'organisation Gilbert Houngbo. Mais «rien n'est acquis», précise-t-il, soulignant qu'il cherche à «clarifier» la position de Washington.

3 L'Allemagne prolonge ses contrôles à la frontière suisse

L'Allemagne veut prolonger de six mois à partir du 15 septembre les contrôles de personnes aux frontières avec la Suisse, écrit vendredi Blick. Cette mesure pourrait même être maintenue plus longtemps, précise dans le journal un porte-parole du ministère fédéral allemand de l'intérieur. Les flux migratoires irréguliers vers l'Allemagne restent élevés, ce qui surcharge les systèmes d'accueil et d'intégration, ajoute le porte-parole. L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) indique dans le journal que ces contrôles ne provoquent ni embouteillage ni temps d'attente prolongé en Suisse.

4 Un papillon disparu du ciel bernois

Le Fadet des tourbières a disparu du canton de Berne, relatent vendredi la «Berner Zeitung» et le «Bund». Les derniers spécimens de cette espèce de papillon ont été aperçus en 2023 et, depuis lors, aucun individu n'a été découvert, confirme dans les journaux une employée de l'Office cantonal bernois de l'agriculture et de la nature. L'une des causes est la destruction des marais, dont 90% ont disparu en Suisse au cours des 200 dernières années. Le changement climatique, avec ses journées caniculaires, le drainage et les apports en nutriments ont également contribué à détruire l'habitat de ce lépidoptère, ajoute-t-elle.

5 La Nati n'a pas le droit à l'erreur!

L'équipe de Suisse de football entame vendredi à Bâle sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026. Face au Kosovo, la victoire semble impérative dans un groupe à quatre équipes. Le premier des six matches donne l'occasion aux hommes du sélectionneur suisse Murat Yakin d'affirmer d'entrée de jeu une ambition qui doit être celle d'un quart de finaliste européen: obtenir son billet pour l'Amérique du Nord sans passer par la case barrage.