Au menu de ce mercredi 3 septembre: la tentative d'arnaque à Assura, l'ex-directeur de Nestlé, les chaussures On visées par la Chine, l'avenir de Blatten, Holcim devant la justice.

Nouveau jour, nouvelles actus. Pour ne rien manquer de ce qui se passe en Suisse ce mercredi 3 septembre, Blick, avec l’aide de l’ATS, a sélectionné pour vous 5 infos qui vont compter aujourd'hui. C’est parti!

1 Tentative de phishing auprès des clients d'Assura

Des clients de l'assureur maladie Assura ont été victimes d'une tentative d'hameçonnage (phishing), rapporte mercredi «Le Nouvelliste» et «ArcInfo». Certains assurés ont reçu un e-mail leur demandant d'envoyer leurs coordonnées personnelles et bancaires, afin de recevoir un remboursement. L'assureur maladie basé à Pully (VD) a identifié l'arnaque lundi et en a informé immédiatement sa clientèle via tous les canaux possibles. Il a également déposé une plainte auprès de la police cantonale vaudoise. La portée et le nombre de clients visés n'est pas connu. Assura recommande à ses clients de ne pas cliquer sur les liens ni d’ouvrir les pièces jointes d'email utilisant son identité, et de supprimer immédiatement le message. Les assurés qui auraient transmis leurs données sont invités à faire bloquer leur carte, à déposer plainte auprès de la police et à surveiller attentivement les mouvements de leur compte bancaire.

2 L'ex-boss de Nestlé a menti deux fois sur sa liaison

L'ex-directeur général de Nestlé Laurent Freixe, licencié lundi avec effet immédiat, a menti à deux reprises au conseil d'administration du groupe vaudois, affirmant qu'il n'entretenait pas une liaison avec une collaboratrice placée sous son autorité directe, indiquent mercredi «24 heures» et la «Tribune de Genève», citant des sources proches de l'entreprise. Après une multiplication des alertes internes, le conseil d'administration a mandaté le cabinet d'avocats Bär & Karrer pour mener une enquête, qui a permis de découvrir des éléments prouvant que Laurent Freixe mentait. Aucune indemnité de départ n'est prévue pour l'ancien directeur, précisent les journaux. Quant à la collaboratrice concernée, son sort reste flou, ajoutent-ils, mais elle ne travaillerait plus pour Nestlé.

3 Les chaussures On dans le viseur de Pékin

L'association Swissness Enforcement, chargée de lutter contre l'utilisation abusive des indications de provenance suisses à l'étranger, est intervenue auprès des autorités chinoises de la concurrence au sujet du fabricant de chaussures On, qui appose la croix suisse sur ses chaussures vendues à l'étranger, relate mercredi Blick. Un représentant légal a été chargé de clarifier auprès des autorités chinoises «dans quelles conditions l'utilisation de la croix suisse sur des produits d'origine non suisse est autorisée en vertu du droit chinois». L'entreprise On souhaite obtenir une clarification par les tribunaux suisses. L'affaire est remontée jusqu'au Conseil fédéral, dont trois membres suivent le dossier. Des discussions sont prévues entre Swissness Enforcement et On ce mercredi.

4 Une feuille de route pour rebâtir Blatten

La feuille de route du canton du Valais et de la commune de Blatten pour reconstruire le village valaisan détruit le 28 mai par un éboulement est présentée mercredi soir à la population. La presse n'a pas été conviée à la séance d'information, afin que chaque personne puisse s'exprimer librement. Trois conseillers d'Etat valaisans seront présents: Franziska Biner, Christophe Darbellay et Franz Ruppen. Cette feuille de route réunit les principaux thèmes à traiter, fixe un plan d'action et propose une gouvernance. Elle aborde aussi les questions de financement et les adaptations légales nécessaires pour accélérer le processus.

5 Holcim devant la justice zougoise pour ses dégâts climatiques

Une plainte de deux habitants de l'île indonésienne de Pari contre le cimentier suisse Holcim occupe mercredi la justice zougoise. La cour civile de première instance du canton doit se prononcer sur sa propre compétence à traiter le cas. La partie plaignante exige une indemnisation pour les dégâts environnementaux liés au réchauffement climatique