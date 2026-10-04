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Un spécimen de 651,5 kilos
La courge la plus lourde de Suisse est zurichoise pour la 3e fois

La courge la plus lourde de Suisse, 651,5 kg, a été cultivée par Florian Isler à Esslingen (ZH). Lors du championnat suisse à Rapperswil-Jona (SG), il a également battu trois records nationaux avec d'autres légumes exceptionnels.
Publié: 13:16 heures
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Au total, 18 citrouilles géantes ont été pesées à la ferme Bächlihof.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La courge la plus lourde de Suisse pèse 651,5 kilos et elle a poussé dans les jardins de Florian Isler, à Esslingen (ZH). Ce dernier remporte ainsi pour la troisième année consécutive le titre au championnat suisse qui s'est déroulé samedi à Rapperswil-Jona (SG). Ce spécimen exceptionnel appartient à la variété Atlantic Giant. Florian Isler a établi trois records suisses à cette occasion: il a présenté la plus lourde de la variété Bushel Gourd (une courge en forme de bouteille) avec 136,6 kg, le tournesol le plus long (7,695 mètres) et la pastèque la plus lourde (97,2 kg).

D'autres records suisses et mondiaux concernant des légumes géants ont également été battus. La famille Meier, de Dättlikon (ZH), détient désormais le record du monde de la patate douce la plus lourde (tubercule unique) avec 13,6 kg. Jürg Wiesli, de Dozwil (TG), a quant à lui battu le record du monde du piment le plus long, avec 54,3 centimètres.

Au total, 18 citrouilles géantes ont été pesées à la ferme Bächlihof. Seize équipes s'étaient inscrites pour la 13e édition de l'événement sur ce site (27e au total), dont deux équipes de cultivateurs et deux familles. Parmi les 18 spécimens pesés figuraient 14 citrouilles orange de la variété Atlantic Giant et quatre courges vertes de type Squash.

Selon un communiqué, le record de Suisse actuel pour une citrouille s'établit à 1054 kilogrammes. Le record du monde est de 1278,8 kilogrammes. A l'occasion des épreuves samedi, les différents légumes ont été transportés jusqu'à la balance à l'aide d'un chariot élévateur.

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