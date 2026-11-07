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Rôle crucial pour le cinéma
Une Biennoise figure parmi les femmes les plus influentes au monde

La Biennoise Edna Epelbaum est classée 19e parmi les femmes les plus influentes du cinéma mondial. Ce premier classement dans le top 20 récompense son rôle crucial pour le cinéma suisse et international.
Publié: il y a 6 minutes
Edna Epelbaum est exploitante de plusieurs salles de cinéma.
Photo: Swiss Chessboxing Federation
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ATS Agence télégraphique suisse

La Biennoise Edna Epelbaum entre pour la première fois dans le top 20 des femmes les plus influentes du cinéma mondial. Classée 19e par le magazine américain Celluloid Junkie, l'exploitante de salles est distinguée pour son engagement en faveur du cinéma suisse.

Le magazine américain souligne qu'elle est «devenue l'une des voix les plus déterminées à défendre les intérêts de la branche cinématographique suisse auprès des milieux économiques, culturels et politiques».

Selon le Journal de Bienne et du Grand Chasseral (JdJ), qui a révélé l'information samedi, Edna Epelbaum avait déjà figuré à plusieurs reprises parmi les 50 personnalités retenues dans ce classement. C'est toutefois la première fois qu'elle se hisse dans le top 20.

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Exploitante de salles de cinéma à Bienne, Berne, Delémont, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, Edna Epelbaum a présidé pendant douze ans l'Association suisse des cinémas. Elle a ensuite assuré la coprésidence ad interim de Pro Cinema, l'association faîtière des exploitants et distributeurs de films suisses, dont elle est toujours membre du comité.

Son engagement s'étend également à l'échelle internationale. Elle occupe la vice-présidence de l'Union internationale des cinémas (UNIC), qui représente les intérêts des exploitants de salles de cinéma.

Edna Epelbaum est par ailleurs l'une des deux cofondatrices du Festival du film francophone Biel/Bienne. La première édition de cette manifestation consacrée au cinéma francophone s'est tenue en septembre 2026.

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