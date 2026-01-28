DE
En retard depuis mi-décembre
Le Seco promet que les indemnités chômage seront payées fin janvier

Le responsable de la direction au Seco, Jérôme Cosandey, affirme que les indemnités chômage seront payées à la fin janvier. Des milliers de chômeurs n'ont pas reçu leur argent depuis mi-décembre.
Publié: 22:14 heures
|
Dernière mise à jour: 22:15 heures
Le responsable de la direction au Seco, Jérôme Cosandey, affirme que les indemnités chômage seront payées à la fin janvier.
Les indemnités chômages seront payées d'ici la fin du mois de janvier, a promis mercredi Jérôme Cosandey, responsable de la direction du travail au sein du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Depuis la mi-décembre, plusieurs milliers de chômeurs n'ont pas reçu leur argent à cause d'un changement du système de paiement, selon la RTS.

Ce changement a ralenti le délai de traitement. Invité du 19h30 de la RTS, Jérôme Cosandey s'est dit touché par les nombreux témoignages qu'il avait entendus ces derniers jours.

Le responsable de la direction du travail au sein du Seco a toutefois expliqué que le système était stabilisé. Il a indiqué que 270 millions de francs avaient été versés depuis le début janvier, faisant état d'une hausse de 70 millions entre mardi et mercredi. Jérôme Cosandey a aussi précisé que les incidents majeurs étaient réglés. «Il reste toutefois des problèmes de facilités d'utilisation», a-t-il ajouté.

