Un homme s'est immolé par le feu mardi dans un car postal à Chiètres (Fribourg). Six personnes ont perdu la vie dans cette tragédie. On apprend aujourd'hui que l'auteur vivait reclus dans un camping-car et qu’il avait perdu confiance en l'Etat.

Ce que l'on sait de l'auteur de l'incendie du car postal à Chiètres

Une nouvelle tragédie a frappé la Suisse, deux mois après le drame de Crans-Montana. Mardi, un homme de 65 ans s’est immolé par le feu dans un car postal à Chiètres (Fribourg), entraînant la mort de cinq autres personnes. Selon des informations recueillies par le «Tagesanzeiger», l’homme vivait depuis quatre ans dans un camping-car stationné dans une ferme du Seeland bernois.

Ancien chauffeur de camion, il était connu pour sa discrétion et sa gentillesse, explique une habitante dans le journal. Toutefois, ces derniers temps, il semblait être affecté par des problèmes de santé: il peinait à marcher, selon le propriétaire de la ferme.

Poursuites et méfiance envers l'Etat

Sa boîte aux lettres était pleine de poursuites et de convocations. Selon ce dernier, l’homme nourrissait également une grande méfiance envers le gouvernement. «Il s’énervait en disant que l'Etat 's’occupe des étrangers, mais pas de moi'», rapporte le propriétaire dans le «Tagesanzeiger». Peu à peu, l’homme s’est isolé dans son propre monde.

En janvier 2026, son emplacement a finalement été résilié, et il devait quitter les lieux avant la fin mars. Ses conditions de vie étaient précaires. Au cours des vingt dernières années, il avait résidé à au moins huit adresses différentes. Plus récemment, il s’était rendu de lui-même à l’hôpital d’Aarberg pour se faire soigner en raison de ses problèmes de santé.

L'hôpital a mis la police e n garde

De nombreuses questions demeurent sur les circonstances de la tragédie survenue à Chiètres. Ce qui est certain, c’est que mardi midi, peu avant l'incident, l'homme a disparu d’un hôpital. Ce dernier a immédiatement signalé sa disparition à la police, qui a lancé une opération de recherche.

La famille de l’homme, y compris ses deux enfants, a également été interrogée, sans succès. Quelques heures plus tard, la tragédie a eu lieu dans le car postal qui terminait sa course à Chiètres.