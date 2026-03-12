Le Grand Conseil valaisan a rendu hommage jeudi matin aux victimes du drame de Chiètres. Ce geste intervient après un recueillement similaire en mémoire des victimes de Crans-Montana.

Hommage aux victimes de Chiètres: minute de silence au Grand Conseil valaisan

ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil valaisan a observé une minute de silence en hommage aux victimes du drame de Chiètres (FR) jeudi matin à l'ouverture de sa session du jour. En début de semaine, le Parlement cantonal s'était recueilli à la mémoire des défunts et victimes de Crans-Montana.

«Au nom du Grand Conseil du Canton du Valais, nous tenons à adresser une pensée émue aux victimes, aux blessés ainsi qu'aux familles du drame de Chiètres», a déclaré la présidente du Parlement cantonal Patricia Constantin (PS). «Nous adressons également nos pensées au Parlement et Conseil d'Etat fribourgeois.»

Minute de silence

Les députés ont ensuite observé un «moment de recueillement collectif» en silence. Ils l'avaient fait de manière tristement similaire lundi matin, au lancement de la semaine de débats. «Le drame de Crans-Montana a profondément marqué notre canton. Face à une telle tragédie, nos premières pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches», avait alors déclaré la présidente du Grand Conseil.

Depuis les événements de mardi soir – où l'incendie d'un car postal a fait au moins 6 morts et 5 blessés –, les hommages se sont multipliés dans le pays. Les deux Chambres du Parlement fédéral ont également observé une minute de silence mercredi. Les premiers éléments d’enquête privilégient un acte «volontaire sans motivation idéologique».