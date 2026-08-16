Mercredi, les centres de voyageurs des CFF étaient complètement paralysés. Comment une telle panne a-t-elle pu se produire?

Une mise à jour des CFF a mis tous les guichets du pays à l'arrêt

Une mise à jour des CFF a mis tous les guichets du pays à l'arrêt

Raphael Rauch

Mercredi matin, à la gare centrale de Zurich, un père de famille se rend au guichet afin d'y acheter un abonnement général pour sa fille. Mais surprise: on lui demande de patienter.

«Je suis vraiment désolée, mais nous avons un problème informatique dans toute la Suisse», lui explique l'employée. «Cela risque de durer un certain temps, il vaudrait mieux revenir demain.»

L'homme rétorque, perplexe: «J'étais dans la commune voisine d'Altstetten hier, et ça ne fonctionnait pas non plus! Et là-bas, on m'a dit de venir à Zurich.»

Une mise à jour à l'origine du chaos

Que s'est-il passé avec le système informatique des CFF? Contactée par Blick, la compagnie confirme une panne généralisée à l'échelle nationale.



Mercredi, de 8h05 à 8h30, les 115 centres de voyage de Suisse ont ainsi été paralysés pendant 25 minutes. A l'origine de cette pagaille: des problèmes consécutifs à une mise à jour logicielle. «Nos systèmes de vente sont mis à jour toutes les trois semaines, généralement durant la nuit», explique Sabrina Schellenberg, porte-parole des CFF.

«La mise à jour de mercredi matin était nécessaire pour corriger une erreur, mais elle a provoqué un dérangement.» Et d'ajouter: «Nous regrettons sincèrement ces perturbations dans notre système de vente.»

Un phénomène exceptionnel

Les CFF soulignent qu'une panne totale reste exceptionnelle. «La disponibilité de nos points de vente est très élevée, à hauteur de 98%.» Ils précisent également que l'incident survenu la veille à Altstetten n'a aucun lien avec cette panne nationale: «Il s'agissait d'un incident local, où l'accès au système a été temporairement impossible.»

Si la majorité des clients des CFF achètent leurs billets via l'application ou aux automates, certains services restent exclusivement proposés aux guichets, à l'instar de l'abonnement demi-tarif découverte.

Contrairement à d'autres pays, où il est aisé de se procurer l'ensemble des abonnements via internet, les CFF et l'organisation de la branche des transports publics, Alliance Swisspass, imposent toujours un fastidieux passage au guichet pour certaines prestations.