Un problème technique paralyse le trafic ferroviaire entre Ins et Neuchâtel ce jeudi 16 juillet. Des bus de remplacement ont été mis en place, mais d'importants retards et des suppressions de trains sont à prévoir jusqu’en fin de soirée.

La ligne Berne – Neuchâtel est paralysée après un dégât sur la voie

La ligne Berne – Neuchâtel est paralysée après un dégât sur la voie

Luisa Gambaro Journaliste RP

Mauvaise surprise pour les pendulaires! En raison d'un dégât à la voie constaté ce jeudi, la circulation des trains est totalement interrompue sur le tronçon reliant Ins (BE) à Neuchâtel. Selon les Chemins de fer fédéraux (CFF), la perturbation devrait durer jusqu’au vendredi 17 juillet aux alentours de 01h00 du matin.

Plusieurs lignes régionales et interrégionales sont directement touchées par cet incident. Les voyageurs des lignes IR66, S5, S20, S21 et S52 doivent s'attendre à des suppressions de correspondances et à des retards sur leur parcours.

Des bus de remplacement

Pour pallier cette interruption, un plan de transport alternatif a été immédiatement déployé:

Entre Ins et Neuchâtel: Des bus de remplacement (EV) assurent la liaison entre la gare d'Ins et Neuchâtel (gare sud).

Entre Neuchâtel et Marin-Epagnier: Les passagers sont invités à se reporter sur les bus de la ligne locale 107.

Pour les trajets Berne – Neuchâtel: Le trafic est dévié. Les CFF conseillent aux voyageurs de circuler via Bienne pour rejoindre leur destination.

Les CFF rappellent que le respect des horaires et des correspondances ne peut pas être garanti durant toute la durée des perturbations. Il est vivement recommandé de consulter l'application mobile ou le site des CFF avant tout déplacement.