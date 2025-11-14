Un apprenti informaticien s'est fait verbaliser dans le train alors qu'il a bien activé son abonnement de zone. Il ne s'est pas laissé faire et a tout tenté pour obtenir gain de cause.

Un ado de 16 ans conteste une amende des CFF et révèle un bug du système

Un ado de 16 ans conteste une amende des CFF et révèle un bug du système

Pourquoi toutes les zones ne sont-elles pas activées? Une erreur technique, Benjamin Kunz en est certain. (Image symbolique) Photo: Keystone

Nicole Müller

Benjamin Kunz monte dans le train à Sursee, dans le canton de Lucerne, le 13 octobre à 17h30. Il veut rentrer chez lui, à Ebikon (LU). Il doit tout de suite présenter son billet. Le contrôleur lui dit qu'il n'en a pas de valable et lui inflige une amende de 100 francs. Pourtant, le jeune homme de 16 ans a bien un billet, un «FlexiAbo».

Il a payé à l'avance pour les zones entre Sursee et Ebikon, pour 100 jours. Le matin même, il a activé le jour de voyage, via le site Internet Swisspass. Cela a fonctionné pour la zone 10 pour Ebikon, mais pas pour les zones supplémentaires jusqu'à Sursee.

Un article du «Beobachter» Cet article est tiré du «Beobachter». Le magazine sans œillères qui vous aide à économiser du temps, de l'argent et des nerfs. Cet article est tiré du «Beobachter». Le magazine sans œillères qui vous aide à économiser du temps, de l'argent et des nerfs.

Difficile de prouver un bug technique

Benjamin Kunz ne veut pas se laisser faire. Il a commencé le 1er août son apprentissage d'informaticien CFC, spécialité développement d'applications, chez Schindler Ascenseurs SA.

Il se présente au guichet des CFF à Lucerne, où on le renvoie à une hotline. La collaboratrice des CFF lui dit qu'il aurait dû reconnaître lui-même l'erreur technique. Elle annule néanmoins l'amende, mais facture 30 francs de frais de traitement. Pour les frais qu'elle a engagés.

Benjamin Kunz se tourne vers le Beobachter: «La page d'accueil de Swisspass a manifestement une erreur de programmation – ce n'est tout de même pas mon problème en tant que client», dit Benjamin Kunz. Il a raison – mais comment prouver l'erreur? Sans preuve solide, les clients doivent payer une amende s'ils n'ont pas de billet valable. Sur demande, Alliance Swisspass commence par dire qu'il n'y a pas d'erreur technique.

La coche disparaît à nouveau

Benjamin Kunz n'abandonne pas. Le même problème technique survient à nouveau le 4 novembre, et il fait une vidéo de son écran. Une fois de plus, le premier abonnement pour la zone 10 peut être activé normalement, mais le deuxième abonnement pose problème: une coche apparaît brièvement sur la date, puis disparaît.

Le fait que Benjamin Kunz ait deux FlexiAbos est lié à son apprentissage. Il avait déjà un FlexiAbo pour la zone 10. Lorsqu'il a commencé son apprentissage, il a reçu 600 francs pour un abonnement de transports publics, comme tous les apprentis. Il voulait ajouter les zones jusqu'à Sursee, mais on lui a dit au guichet que ce n'était pas possible. Il a donc acheté un deuxième FlexiAbo.

Alliance Swisspass écrit: «La vidéo nous a beaucoup aidés dans la recherche d'indices techniques.» Les spécialistes n'auraient pas eu ce cas à l'esprit et ne l'auraient donc pas programmé. Ils s'en chargeront le plus rapidement possible – cela devrait être fait avant la fin du mois de novembre.

En guise de remerciement, Benjamin Kunz reçoit une carte-cadeau pour les transports publics d'une valeur de 50 francs. Et les 30 francs d'indemnité de déplacement sont annulés. «Un succès sur toute la ligne», dit Benjamin Kunz.