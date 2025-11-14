Benjamin Kunz monte dans le train à Sursee, dans le canton de Lucerne, le 13 octobre à 17h30. Il veut rentrer chez lui, à Ebikon (LU). Il doit tout de suite présenter son billet. Le contrôleur lui dit qu'il n'en a pas de valable et lui inflige une amende de 100 francs. Pourtant, le jeune homme de 16 ans a bien un billet, un «FlexiAbo».
Il a payé à l'avance pour les zones entre Sursee et Ebikon, pour 100 jours. Le matin même, il a activé le jour de voyage, via le site Internet Swisspass. Cela a fonctionné pour la zone 10 pour Ebikon, mais pas pour les zones supplémentaires jusqu'à Sursee.
Cet article est tiré du «Beobachter». Le magazine sans œillères qui vous aide à économiser du temps, de l'argent et des nerfs.
Cet article est tiré du «Beobachter». Le magazine sans œillères qui vous aide à économiser du temps, de l'argent et des nerfs.
Difficile de prouver un bug technique
Benjamin Kunz ne veut pas se laisser faire. Il a commencé le 1er août son apprentissage d'informaticien CFC, spécialité développement d'applications, chez Schindler Ascenseurs SA.
Il se présente au guichet des CFF à Lucerne, où on le renvoie à une hotline. La collaboratrice des CFF lui dit qu'il aurait dû reconnaître lui-même l'erreur technique. Elle annule néanmoins l'amende, mais facture 30 francs de frais de traitement. Pour les frais qu'elle a engagés.
Benjamin Kunz se tourne vers le Beobachter: «La page d'accueil de Swisspass a manifestement une erreur de programmation – ce n'est tout de même pas mon problème en tant que client», dit Benjamin Kunz. Il a raison – mais comment prouver l'erreur? Sans preuve solide, les clients doivent payer une amende s'ils n'ont pas de billet valable. Sur demande, Alliance Swisspass commence par dire qu'il n'y a pas d'erreur technique.
La coche disparaît à nouveau
Benjamin Kunz n'abandonne pas. Le même problème technique survient à nouveau le 4 novembre, et il fait une vidéo de son écran. Une fois de plus, le premier abonnement pour la zone 10 peut être activé normalement, mais le deuxième abonnement pose problème: une coche apparaît brièvement sur la date, puis disparaît.
Le fait que Benjamin Kunz ait deux FlexiAbos est lié à son apprentissage. Il avait déjà un FlexiAbo pour la zone 10. Lorsqu'il a commencé son apprentissage, il a reçu 600 francs pour un abonnement de transports publics, comme tous les apprentis. Il voulait ajouter les zones jusqu'à Sursee, mais on lui a dit au guichet que ce n'était pas possible. Il a donc acheté un deuxième FlexiAbo.
Alliance Swisspass écrit: «La vidéo nous a beaucoup aidés dans la recherche d'indices techniques.» Les spécialistes n'auraient pas eu ce cas à l'esprit et ne l'auraient donc pas programmé. Ils s'en chargeront le plus rapidement possible – cela devrait être fait avant la fin du mois de novembre.
En guise de remerciement, Benjamin Kunz reçoit une carte-cadeau pour les transports publics d'une valeur de 50 francs. Et les 30 francs d'indemnité de déplacement sont annulés. «Un succès sur toute la ligne», dit Benjamin Kunz.