DE
FR

Les voyageurs affectés
Une panne sur la boutique CFF complique l'achat de billets de train et de bus

Les CFF font face à une panne technique compliquant l’achat de billets sur leurs plateformes numériques. Les voyageurs peuvent acheter leurs billets «en tant qu'invité» ou en guichet.
Publié: il y a 41 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
1/2
«En raison de problèmes techniques, la connexion au SwissPass n'est actuellement possible que de manière limitée.»
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Depuis lundi matin, un problème technique complique l'achat de billets dans les transports publics suisses. La connexion au site Internet swisspass.ch, à la boutique en ligne des CFF et à l'application mobile CFF n'était possible que de manière limitée. Les spécialistes travaillent «d'arrache-pied» pour résoudre le problème technique, a déclaré Mara Zenhäusern, porte-parole des CFF, interrogée par Keystone-ATS.

En attendant que celui-ci soit résolu, les billets peuvent être achetés sur les plateformes mentionnées «en tant qu'invité», c'est-à-dire sans connexion. Les billets sont également disponibles dans les centres de voyage des CFF ou aux distributeurs automatiques. Le personnel des trains a été informé.

Les détenteurs d'abonnements demi-tarif plus sont également touchés par cette panne technique et ne peuvent pas payer leurs billets avec leur crédit. Un remboursement de l'abonnement demi-tarif plus n'est pas prévu, a déclaré Mara Zenhäusern. Selon la porte-parole, la cause de la panne n'est pas encore connue.

A lire sur les CFF
Un adolescent grimpe sur un train et meurt électrocuté
Drame en Argovie
Un adolescent grimpe sur un train et meurt électrocuté
L'entreprise Securitas décroche un contrat à plusieurs millions chez les CFF
Des millions pour la sécurité
Les CFF attribuent un gros contrat à l'entreprise Securitas
Découvrez nos contenus sponsorisés
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Articles les plus lus
    Articles les plus lus