Les CFF font face à une panne technique compliquant l’achat de billets sur leurs plateformes numériques. Les voyageurs peuvent acheter leurs billets «en tant qu'invité» ou en guichet.

Une panne sur la boutique CFF complique l'achat de billets de train et de bus

ATS Agence télégraphique suisse

Depuis lundi matin, un problème technique complique l'achat de billets dans les transports publics suisses. La connexion au site Internet swisspass.ch, à la boutique en ligne des CFF et à l'application mobile CFF n'était possible que de manière limitée. Les spécialistes travaillent «d'arrache-pied» pour résoudre le problème technique, a déclaré Mara Zenhäusern, porte-parole des CFF, interrogée par Keystone-ATS.

En attendant que celui-ci soit résolu, les billets peuvent être achetés sur les plateformes mentionnées «en tant qu'invité», c'est-à-dire sans connexion. Les billets sont également disponibles dans les centres de voyage des CFF ou aux distributeurs automatiques. Le personnel des trains a été informé.

Les détenteurs d'abonnements demi-tarif plus sont également touchés par cette panne technique et ne peuvent pas payer leurs billets avec leur crédit. Un remboursement de l'abonnement demi-tarif plus n'est pas prévu, a déclaré Mara Zenhäusern. Selon la porte-parole, la cause de la panne n'est pas encore connue.