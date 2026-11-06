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Changement dans les gares!
Les CFF suppriment le tri du papier dans leurs poubelles

Les CFF vont supprimer les compartiments papier de leurs stations de recyclage dans les gares. En cause? Une baisse de 96% des déchets papier entre 2015 et 2025 et des erreurs de tri fréquentes.
Publié: il y a 5 minutes
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La fin des journaux gratuits a fait chuter de près de cent pour cent ce volume en dix années.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Les stations de recyclages des CFF dans les gares auront deux compartiments pour les déchets et celui destiné au papier sera supprimé. Ce changement s'explique par le volume élevé de déchets jetés par erreur dans les compartiments destinés au papier.

La quantité de papier jetée dans les gares a chuté de 96% entre 2015 et 2025, notamment à cause de la disparition des journaux gratuits selon l'entreprise. Les CFF remarquent également que, dans le même temps, d'autres déchets non recyclables se retrouvent dans le mauvais compartiment.

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«Selon les sites, jusqu'à 60% des déchets sont jetés au mauvais endroit. Cela complique le recyclage et diminue la qualité du matériel collecté», a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le compartiment à papier actuel servira aussi à recevoir les détritus ordinaires, qui constituent déjà la plus grande part de déchets jetés dans les gares. Les compartiments pour le PET et l’aluminium sont maintenus.

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