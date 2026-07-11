Entre la chaleur, une climatisation en panne et une correspondance bondée, le trajet d'un lecteur vers le festival Moon+Stars à Locarno s'est transformé en véritable épreuve de patience. Cet habitant de la région de Bâle-Campagne de 34 ans témoigne.

Entre panne de clim et train complet, son trajet tourne au cauchemar

Entre panne de clim et train complet, son trajet tourne au cauchemar

Janine Enderli

Un lecteur de Blick est à bout de nerfs. Ce qui aurait dû être un trajet en train tranquille vers le festival Moon+Stars à Locarno (TI) s'est transformé en véritable épreuve de patience.

Son odyssée commence dans le canton de Bâle. «Nous sommes montés dans le train en direction de Lucerne à 11h34 à Gelterkinden (BL)», raconte-t-il. A peine lui et son compagnon de voyage ont pris place qu’ils ont remarqué que la climatisation était en panne dans tout le train. «Avec ces températures extérieures, il faisait bien sûr très, très chaud.» Pendant près d’une heure, ils n’ont donc eu d’autre choix que de transpirer.

«Le train était complet»

L’arrivée à Lucerne a donc été un soulagement. «Je crois que tout le monde était content quand on a pu descendre», explique cet homme de 34 ans.

Mais la joie procurée par cette pause n’a été que de courte durée. Si dans le train de correspondance vers Lucerne, la climatisation fonctionnait à nouveau, lors du changement suivant à Arth-Goldau (SZ), un nouveau problème l’attendait. Lorsqu'il a voulu monter dans le train en direction de Locarno, son voyage s'est brutalement interrompu. «Le train était complet. Nous n’avons même pas pu monter à bord.»

Il reconnait ne pas avoir réservé de place assise. Il a néanmoins été surpris qu’il n’y ait plus de place disponible pour lui et la personne qui l’accompagnait. «Nous avons dû attendre le train suivant. C’est tout de même agaçant», dit-il.

La réponse des CFF

Interrogés par Blick, les CFF expliquent que, lors des journées de forte chaleur, les systèmes de climatisation des trains fonctionnent à plein régime. «Cela augmente le risque de dysfonctionnements ou de pannes», précise la compagnie ferroviaire. «Les CFF regrettent les désagréments causés aux voyageurs concernés.» Dans la mesure du possible, les trains ou les voitures dont la climatisation est en panne sont remplacés. «En fonction des disponibilités, cela n’est malheureusement pas toujours possible.» Si une seule voiture est touchée, les voyageurs peuvent aller dans la voiture suivante, précise Reto Schärli, porte-parole des CFF.

Concernant le train surchargé à Arth-Goldau, à savoir l’Eurocity reliant Zurich à Milano Centrale, il a subi un changement de dernière minute. «En raison d’une panne sur un autre train, une rame a dû être réaffectée à une autre liaison.» Voilà pourquoi l’Eurocity a circulé avec une composition réduite et un nombre de places limité.

Enfin, au sujet de l’afflux attendu de visiteurs au festival Moon+Stars, les CFF précisent de manière générale: «L’expérience montrant que l’arrivée des amateurs de musique s’étale sur toute la journée, les CFF ne mettent pas en service de trains supplémentaires pour l’aller. En revanche, pour le retour, des trains supplémentaires circuleront en fin de soirée en direction de Zurich et de Lugano.»