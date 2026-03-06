Retards, suppressions ou bus de remplacement: que signifient vraiment les icônes rouges sur l'app CFF? Après les perturbations de mardi, Blick vous explique ce qu'il veut dire, ce petit éclair à côté de votre trajet.

Léo Michoud Journaliste Blick

Ces cases rouges qui apparaissent régulièrement sur votre application CFF, c’est rarement une bonne nouvelle. Elles veulent dire retard, suppression, ou bus de remplacement. Mais certaines de ces «icônes de l’horaire», en plus d’être désagréables, ne sont pas très claires.

Ce mardi 3 mars, lors du dérangement entre Nyon et Gland qui a restreint le trafic ferroviaire Genève-Lausanne, plusieurs lecteurs et collègues ont vécu cette scène. Le train arrive en gare, mais les médias annoncent qu’une perturbation est en cours. Et sur l’app votre trajet est affublé d’un petit éclair.

Que veut dire cette icône? Faut-il monter dans le train? Ou le train entier est-il annulé? Si non, est-ce qu’il ira au moins jusqu’au câble endommagé, mais pas plus loin? Blick a appelé les CFF pour avoir quelques explications sur une dizaine de dessins… et vous faire un petit guide.

1 Perturbation: L’éclair général

Commençons par celui qui soulève le plus de questions. Cet éclair qui semble électrique signifie tout simplement «Perturbation». C’est l’icône «la plus générale», détaille Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. «On l’utilise rapidement, dès qu’il y a un problème. D’autres la remplacent souvent dès qu’on en sait plus sur la nature de la perturbation», complète le communiquant.

Interrogé sur sa compréhension par le grand public, Frédéric Revaz indique que «toutes les icônes sont accompagnées d’une explication sur l’application». En 2018, les CFF ont réalisé un sondage sur la manière dont était comprise cette signalétique. «La majorité de la clientèle comprend l’idée de ces icônes. Il s’agit de savoir en un coup d’œil qu’il y a un souci», explique le porte-parole.

2 Suppression/suppression partielle: Le train ne viendra pas

Une croix dans un rond, et votre train ne viendra pas vous chercher. Cette icône semble assez claire. Mais vous vous dites peut-être: «Comment une suppression peut-elle être partielle?»

Heureusement, Frédéric Revaz a une explication: «C’est quand la suppression n’a lieu qu’entre deux arrêts, et pas sur toute la ligne. Par exemple si votre train va jusqu’à Genève, mais pas jusqu’à Genève Aéroport.»

En cas de suppression de votre train, vous avez quelques droits que détaille le site des CFF: «Si vous ne pouvez plus poursuivre votre voyage comme prévu en raison d’un retard ou d’une suppression de train, vous pouvez l’interrompre, faire gratuitement demi-tour avec le prochain itinéraire adapté, et obtenir le remboursement du prix du billet.»

3 Retard: Quand l’horloge tourne…

Tic, tac, tic, tac… Dans une poignée de secondes, l’aiguille rouge de l’horloge CFF va arriver sur l’heure prévue de départ de votre train. Et vous entrez à peine dans la gare en courant, rouge de transpiration. Heureusement, l’icône «Retard» s’est affichée à côté de votre train. Vous allez l’avoir, pour finir.

Pour ce qui est du style de cette icône, l’horloge indique 8h ou 12h20 – c’est selon. «Dès qu’il y a plus d’une minute de retard, l’icône s’affiche», détaille le porte-parole Frédéric Revaz. Par contre, pour les statistiques de ponctualité des CFF, c’est dès que le retard dépasse 3 minutes qu’il est comptabilisé. Ce qui a permis aux CFF de se vanter d’une année 2025 record, avec 94,1% de convois à l’heure, et des améliorations en Suisse romande.

4 Correspondance critique: Attention… prêt… Trop tard

Un point d’exclamation dans un triangle, cela veut dire «attention». Mais attention à quoi, pardi?

«Cette image signifie que votre correspondance est difficile», clarifie le porte-parole. Entendez par là qu’il n’est pas garanti que votre changement de train en gare de Lucerne se passe bien, ou même qu’il soit réalisable. «En tout cas, il ne faut pas traîner sur le quai pour attraper votre correspondance», admet Frédéric Revaz.

5 Relation alternative: Trouver un autre chemin

Cette flèche qui se dirige en bas à gauche ressemble un peu au bouton «Enter» de votre clavier d’ordinateur. Elle signifie que le trajet qui vous est proposé est une «relation alternative», et ce «en raison de la situation actuelle».

En somme, des dérangements en cours, par exemple la suppression d’un autre train, obligent les CFF à vous indiquer que ce trajet vous permettra d’arriver à votre destination. Généralement, l’arrivée de la relation alternative, qui passe souvent par un autre endroit pour éviter un obstacle, arrivera plusieurs minutes après l’heure d’arrivée prévue.

6 Arrêt supprimé et arrêt exceptionnel: Les petits derniers

Ce petit cercle au milieu d’une ligne droite représente un arrêt. Sans rien, il signifie qu’un «arrêt exceptionnel» a été ajouté à votre parcours. Barré d’un trait, il signifie qu’un arrêt a été supprimé sur votre parcours. Ces deux icônes sont les «dernières arrivées» dans l’arsenal de la signalétique évolutive des CFF, explique Frédéric Revaz.

Si votre train n’est pas en mesure de s’arrêter à votre arrêt, il est alors «indiqué aux clients s’ils doivent descendre à l’arrêt d’avant ou à l’arrêt d’après, où un moyen d’arriver à bon port est prévu», précise le porte-parole. Quant à l’arrêt exceptionnel, il entre en jeu, par exemple, lorsqu’un InterRegio entre Genève et Lausanne est supprimé. «On peut demander à un Intercity d’ajouter les arrêts Nyon ou Morges à son itinéraire, pour que des gens dont le train est annulé puissent y aller malgré tout.»

7 Changement de voie: Soyez à l’écoute

«Changement de voie pour l’InterRegio 90 en direction de Montreux…» Vous entendez sans doute les haut-parleurs de votre gare favorite faire cette annonce. Cette icône faite de deux flèches qui se croisent est son équivalent sur l’app CFF.

«Cela peut arriver assez régulièrement qu’on doive changer le quai sur lequel arrive un train», avertit Frédéric Revaz. Il convient donc d’être attentif à cette possibilité, aussi bien en ouvrant vos oreilles qu’en vérifiant votre téléphone peu avant de partir.

8 Bus de remplacement: Compagnies locales à la rescousse

Il y a un bus à l’image, vous allez donc devoir prendre un bus. Logique. Si un train est supprimé ou que les retards s’accumulent, les CFF se rabattent parfois sur la solution «Bus de remplacement».

«Nous avons des contrats avec des compagnies de bus régionales pour les demandes ponctuelles, dévoile le porte-parole romand. Et quand un problème est prévisible à plus long terme, on fait parfois des appels d’offres.» Dans un cas comme dans l’autre, il faut vous attendre à quelques sueurs froides avant de trouver d’où part le bus… et à être serrés comme des sardines, parfois debout sur l’autoroute.

9 Chantier: Tout (ou presque) était prévu!

Si le bus de remplacement est la solution en cas d’imprévu, cette icône-ci apparaît généralement quand tout est prévisible. «Dans l’immense majorité des cas, tout est planifié», confirme Frédéric Revaz à propos de l’icône «Chantier».

En cas de chantier annoncé sur une ligne, les CFF peuvent modifier l’itinéraire ou vous indiquer qu’ils s’attendent à quelques désagréments. Pas de panique: une fois les travaux terminés, tout devrait revenir à la normale.

10 Information: Pour tout le reste…

On termine avec le grand «i» d'«Information». Cette dernière icône signifie qu’il y a un élément auquel faire attention, qui ne rentre dans aucune des autres catégories. Là encore, les CFF vont vous dire ce qui se passe si vous cliquez sur le trajet en question. «Avec 11’000 trains tous les jours sur 3000 kilomètres de réseau, il se passe toujours des imprévus», rigole le porte-parole.

En exemple de situation de ce type, Frédéric Revaz cite le cas de la gare de Villeneuve. En ce moment, seuls les escaliers sont disponibles pour les voyageurs sur l’un des quais de la bourgade vaudoise. «Il n’y a pas de rampe pour que les chaises roulantes puissent accéder simplement au quai», précise l’employé des CFF. En situation de handicap, il vous est possible d’activer une option dans l’application, qui vous propose une relation alternative.



