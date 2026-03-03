Solène MonneyJournaliste Blick
Mauvaise nouvelle pour les pendulaires CFF: la ligne entre Lausanne et Genève est restreinte dans les deux sens ce mardi 3 mars. En cause, un dérangement entre Nyon et Gland. La perturbation devrait durée jusqu'à 20h30 ce soir, selon les premières estimations des CFF.
La ligne de contact a été endommagée aux alentours de 12h30. Tous les trains circulant entre Nyon et Gland ont été supprimés pendant une heure. Depuis 13h30, des trains circulent à nouveau, mais sur une seule voie. Des retards et des suppressions sont donc à prévoir. Pour l'heure, les IC1 et les IR 90 ne roulent pas entre Genève Aéroport et Renens. Les voyageurs sont invités à consulter l'application avant leur trajet.
