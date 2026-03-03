DE
Des trains CFF supprimés
Le trafic ferroviaire fortement restreint entre Lausanne et Genève

Un dérangement entre Nyon et Gland, restreint le trafic ferroviaire sur la ligne Genève et Lausanne. La situation devrait durer jusqu'à ce soir.
Publié: il y a 15 minutes
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Un dérangement perturbe le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne-Genève.
Photo: KEYSTONE
Solène MonneyJournaliste Blick

Mauvaise nouvelle pour les pendulaires CFF: la ligne entre Lausanne et Genève est restreinte dans les deux sens ce mardi 3 mars. En cause, un dérangement entre Nyon et Gland. La perturbation devrait durée jusqu'à 20h30 ce soir, selon les premières estimations des CFF.

La ligne de contact a été endommagée aux alentours de 12h30. Tous les trains circulant entre Nyon et Gland ont été supprimés pendant une heure. Depuis 13h30, des trains circulent à nouveau, mais sur une seule voie. Des retards et des suppressions sont donc à prévoir. Pour l'heure, les IC1 et les IR 90 ne roulent pas entre Genève Aéroport et Renens. Les voyageurs sont invités à consulter l'application avant leur trajet.

