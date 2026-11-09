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Appel d'offres
Les CFF veulent moderniser leur infrastructure informatique

Les CFF lancent lundi un appel d’offres pour moderniser leur informatique, notamment le cloud, et réduire leur dépendance à certains fournisseurs. Les contrats-cadres pourraient durer jusqu’à 20 ans et peser 100 millions de francs par an.
Publié: il y a 4 minutes
Les CFF lancent un appel d’offres pour moderniser leur informatique et réduire leur dépendance à certains fournisseurs.
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

Les CFF lancent lundi un nouvel appel d'offres pour moderniser leur infrastructure informatique et renforcer leur souveraineté numérique. Les contrats-cadres, d'une durée pouvant atteindre 20 ans, représentent un volume potentiel d'environ 100 millions de francs par an.

L'entreprise ferroviaire souhaite renouveler ses contrats pour les services informatiques externalisés, notamment la puissance de calcul et le stockage de données dans le cloud. Elle entend également se doter de nouvelles solutions pour accompagner la numérisation de son infrastructure ferroviaire, ont indiqué lundi les CFF dans un communiqué.

Réduire la dépendance

L'un des principaux objectifs des CFF est de renforcer leur «souveraineté numérique» afin de réduire leur dépendance à certains fournisseurs et technologies. Trois modèles sont envisagés: le «cloud public», dans lequel les ressources informatiques sont partagées entre plusieurs clients, le «cloud privé», réservé exclusivement aux CFF, et le «cloud souverain», exploité dans un cadre juridique suisse ou européen.

Parallèlement, les CFF lanceront à la mi-novembre un autre appel d'offres concernant la maintenance et le développement de leurs logiciels de gestion, notamment utilisés pour la comptabilité, les achats et les ressources humaines. Les nouveaux contrats auront une durée de cinq ans, prolongeable jusqu'à huit ans.

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