Selon l’OFS, 38% des titulaires d’un CFC obtenu en 2012 ont décroché un diplôme supérieur dans les douze ans. Les chances varient fortement selon la profession, la taille de l’entreprise formatrice et le milieu social.

Près de 40% des titulaires de CFC décrochent un diplôme supérieur

Près de 40% des titulaires de CFC décrochent un diplôme supérieur

ATS Agence télégraphique suisse

Près de quatre personnes sur dix ayant obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) en 2012 ont décroché un diplôme de formation supérieure dans les douze années suivantes. Les chances d'y parvenir varient fortement selon la profession et le milieu social, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) lundi.

Parmi les 47'595 personnes ayant obtenu un CFC sans maturité professionnelle en 2012, 38%, soit 18'287 personnes, possédaient un diplôme supérieur douze ans plus tard. Ce niveau de formation (tertiaire) comprend notamment les brevets fédéraux, les diplômes des écoles supérieures et ceux des hautes écoles.

Après un CFC, environ une personne sur sept (15%) a obtenu un brevet fédéral, contre 12% pour un diplôme d'une école supérieure et 9% pour un bachelor d'une haute école spécialisée ou pédagogique. Parmi les personnes ayant entrepris une formation tertiaire, la majorité (80%) est parvenue à décrocher un diplôme.

De fortes différences selon les professions

La branche dans laquelle le CFC a été obtenu joue un rôle déterminant dans la poursuite des études. Près de six personnes sur dix (59%) issues des professions soignantes ont obtenu un diplôme supérieur, contre environ une sur deux (51%) dans les domaines de la comptabilité, du marketing et du secrétariat. Cette proportion tombe à moins d'une sur quatre (23%) dans les services aux particuliers ainsi que dans le commerce de gros et de détail.

La taille de l'entreprise formatrice influence également les parcours professionnels. Ainsi, plus de quatre apprentis sur dix (43%) formés dans une grande entreprise décrochent un diplôme supérieur, contre trois sur dix (30%) dans les micro-entreprises.

Le milieu familial joue un rôle important

L'origine sociale pèse aussi sur les possibilités de poursuivre une formation après l'apprentissage. Plus d'une personne sur deux (plus de 50%) dont au moins un parent possède un diplôme tertiaire accède à son tour à ce niveau, contre un peu plus d'une sur quatre (27%) lorsque les parents n'ont pas suivi de formation postobligatoire.

Les hommes sont plus nombreux que les femmes à obtenir un diplôme supérieur après leur CFC: plus de quatre sur dix (42%), contre environ une femme sur trois (34%).

Le revenu du ménage joue également un rôle. La moitié (50%) des personnes issues des ménages les plus aisés décrochent un diplôme supérieur, contre un tiers (33%) de celles provenant des ménages les plus modestes.

Des différences apparaissent aussi selon le lieu de naissance: quatre personnes sur dix (40%) nées en Suisse obtiennent un diplôme supérieur, contre moins de trois sur dix (29%) parmi celles nées à l'étranger.

La poursuite d'études supérieures reste moins fréquente après un CFC qu'après une maturité gymnasiale, dont neuf titulaires sur dix (91%) accèdent au degré tertiaire. Les anciens apprentis représentent pourtant près de la moitié (46%) des diplômés du supérieur en Suisse, contre 36% pour les titulaires d'une maturité gymnasiale