Entre ses lacs limpides et ses montagnes majestueuses, la Suisse vend du rêve. Peut-être trop... Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes parodient les paysages suisses, car ils seraient trop beaux pour être vrais, rapporte «24 heures» ce mercredi 13 août. Une véritable communauté s'est organisée sur Reddit sous le nom de «SwitzerlandIsFake» (La Suisse est factice). Ses membres s'échangent des clichés de paysages suisses, accusant les photographes de les avoir générés par intelligence artificielle (IA).
Ces photos sont pourtant bien réelles et font partie d'une tendance en plein essor sur Internet dont la Gen Z raffole: les influenceurs voyage, aussi appelés travelfluencers. Les plus jeunes générations se tournent beaucoup plus vers les réseaux sociaux pour trouver leur prochaine destination de vacances.
Si ce phénomène permet de visibiliser de beaux paysages et partager des conseils de voyage, il ouvre aussi la porte au surtourisme. Certains créateurs de contenu mettent même en garde les touristes contre les lieux surcotés en Suisse, notamment Gelmerbahn (BE) et Interlaken (BE), déjà victime de la surfréquentation de touristes.