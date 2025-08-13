Publié: il y a 53 minutes

Une communauté d'internautes s'organise sur les réseaux sociaux pour parodier les paysages suisses, jugés trop beaux pour être vrais, rapporte «24 heures» ce mercredi 13 août. Ces vidéos et photos séduisantes risquent de faire plus de mal que de bien.

Ces touristes étrangers veulent prouver que la Suisse est un mirage

Ces touristes étrangers veulent prouver que la Suisse est un mirage

Une communauté d'Internautes s'organise pour parodier les paysages suisses, jugés trop beaux pour être vrais Photo: Shutterstock

Luisa Gambaro Journaliste

Entre ses lacs limpides et ses montagnes majestueuses, la Suisse vend du rêve. Peut-être trop... Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes parodient les paysages suisses, car ils seraient trop beaux pour être vrais, rapporte «24 heures» ce mercredi 13 août. Une véritable communauté s'est organisée sur Reddit sous le nom de «SwitzerlandIsFake» (La Suisse est factice). Ses membres s'échangent des clichés de paysages suisses, accusant les photographes de les avoir générés par intelligence artificielle (IA).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ces photos sont pourtant bien réelles et font partie d'une tendance en plein essor sur Internet dont la Gen Z raffole: les influenceurs voyage, aussi appelés travelfluencers. Les plus jeunes générations se tournent beaucoup plus vers les réseaux sociaux pour trouver leur prochaine destination de vacances.

Si ce phénomène permet de visibiliser de beaux paysages et partager des conseils de voyage, il ouvre aussi la porte au surtourisme. Certains créateurs de contenu mettent même en garde les touristes contre les lieux surcotés en Suisse, notamment Gelmerbahn (BE) et Interlaken (BE), déjà victime de la surfréquentation de touristes.