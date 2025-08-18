Dernière mise à jour: il y a 47 minutes

La conseillère nationale des Vert-e-s Manuela Weichelt demande à la Confédération de prendre des mesures de protection contre la chaleur en ville.

Plus meurtrière que la route, la canicule révèle une Suisse à la traîne

1/6 La conseillère nationale des Vert-e-s Manuela Weichelt veut adapter la loi sur l'aménagement du territoire. Photo: keystone-sda.ch

Nastasja Hofmann

Nous la ressentons tous en ce moment: la chaleur. Cet été, la Suisse a été confrontée à des températures élevées et à des alertes canicules.

Le nombre de décès le montre à lui seul: les vagues de chaleur tuent plus de personnes que la circulation routière. La conseillère nationale des Vert-e-s, Manuela Weichelt, veut donc que la Confédération prenne les choses en main. Pour la Zougoise, il est plus qu'urgent d'instaurer des mesures de protection contre la chaleur dans la loi.

La Confédération à la traîne

L'écologiste déplore que la Suisse continue de sous-estimer l'impact de la chaleur. «Même la place du Palais fédéral est un désert de pierres sans ombre. Il n'y a pas un seul arbre», remarque Manuela Weichelt.

Un rapport de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a récemment conclu que la Suisse alémanique était particulièrement à la traîne en matière de mesures contre la canicule. Bien qu'il existe des solutions ponctuelles, Manuela Weichelt regrette que la loi sur l'aménagement du territoire ne contienne aucun principe sur les mesures pour lutter contre la chaleur.

L'élue a donc déposé une intervention pour adapter la loi lors de la session d'été. Concrètement, elle souhaite que la protection contre les vagues de chaleur pour les lotissements, les constructions et les installations soient intégrées dans la planification.

Des mesures contre la chaleur

De nombreux cas montrent qu'il est urgent de se focaliser sur la chaleur et ses impacts, en particulier dans l'aménagement du territoire. L'Europaallee de Zurich est un exemple parlant: ce quartier branché situé juste derrière la gare centrale est un véritable îlot de chaleur en été.

Plusieurs experts dénoncent le fait que les températures sont trop souvent négligées dans l'aménagement du territoire. «De nombreuses erreurs sont encore commises», déclarait l'année dernière Jan Carmeliet, professeur de physique du bâtiment à l'EPF, à Swissinfo. Il cite l'exemple de la Prime Tower à Zurich, où l'espace extérieur a été négligé, avec trop d'asphalte.

«Jusqu'à présent, on n'a pas pris ce thème au sérieux en Suisse et on l'a considéré à tort comme une affaire des communes et des villes», déclare Manuela Weichelt. Il faut désormais changer les choses: la Confédération doit jouer un rôle de pionnier et montrer l'exemple. «Elle ouvre ainsi la voie aux cantons et aux communes pour des mesures concrètes.»