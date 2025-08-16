Lors d'un exercice intensif pour l'instruction des grenadiers à Isone (TI), plusieurs recrues se sont déshydratées. Quatre ont fini à l'hôpital, dont l’une a été brièvement placée dans un coma artificiel.

1/5 L'école de recrues de grenadiers à Isone (TI) est l'une des plus dures. Photo: CHRISTIAN BEUTLER

Nastasja Hofmann

Mercredi, quatre recrues – des grenadiers – ont dû être transportées à l'hôpital de la caserne d'Isone, au Tessin. La chaleur extrême était telle que ces recrues se sont déshydratées en plein exercice.

Une lectrice-reporter a signalé cet incident à Blick, car l'une des recrues serait un membre de sa famille. «Mardi, les recrues ont passé un test de huit heures à la caserne malgré la chaleur.»

Des exigences sévères

De son côté, l'armée confirme l'incident. Interrogé à ce sujet, l'un de ses porte-paroles, Stefan Hofer, a précisé que le test consistait en une «course en étoile» avec différents postes. Cet exercice fait partie de la sélection en plusieurs étapes pour les futurs grenadiers. Au total, 129 recrues ont passé ce test.

La caserne d'Isone est un centre de formation de l'armée pour les forces spéciales. Les aspirants grenadiers doivent passer un test d'aptitude avant même le début de l'école de recrues. Les recrues sont ensuite mises à l'épreuve pendant les six premières semaines pour s'assurer que les jeunes hommes sont aptes à la tâche. «Les prestations minimales des exigences de la formation doivent donc être remplies», précise le site Internet de la Confédération. En d'autres termes, ceux qui ne remplissent pas ces conditions sont éliminés.

Pas une première

La caserne a déjà fait les gros titres il y a trois ans. A l'époque, une recrue grenadier a perdu la vie lors d'une marche. D'après l'enquête de la justice militaire, le jeune homme est décédé à la suite d'une infection bactérienne.

Les recrues sont poussées dans leurs retranchements dans cette caserne tessinoise, et ce, même pendant la canicule, comme en témoigne l'histoire de ces quatre recrues. «L'un d'entre eux a été transporté à l'hôpital par un hélicoptère de la Rega et temporairement plongé dans un coma artificiel», raconte la lectrice reporter.

Stefan Hofer confirme qu'une recrue a dû être placée «brièvement» dans un coma artificiel. Il précise que depuis jeudi, la personne concernée a quitté les soins intensifs.

«C'est un scandale»

«C'est un scandale, c'est totalement irresponsable», fustige la lectrice-reporter. Selon le porte-parole de l'armée, toutes les écoles de recrues ont des consignes spécifiques à adopter en matière de santé, publiées par le médecin en chef de l'armée. Pour l'exercice en question ce jour-là, le porte-parole explique que plusieurs consignes ont été données: garantir un accès permanent à l'eau et la nourriture, ordonner des pauses pour la récupération et avoir d'un médecin sur place.

Interrogé sur la manière d'éviter de tels incidents à l'avenir, Stefan Hofer déclare que «les mesures mentionnées seront appliquées avec plus de viligilance». Il ajoute aussi que «les exercices très exigeants physiquement sont déplacés avec la plus grande attention au matin et au soir».