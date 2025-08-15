DE
Pour combler le déficit
Les anciens militaires pourraient reprendre du service

Le Conseil fédéral soutient une motion permettant aux anciens militaires suisses de reprendre du service volontairement. Cette mesure vise à combler le déficit d'effectifs de l'armée.
L'introduction de forces volontaires pourrait permettre de mieux intégrer l'armée de milice dans la société.
Les anciens militaires suisses doivent pouvoir reprendre du service s'ils le veulent. Dans une réponse publiée vendredi, le Conseil fédéral se montre favorable à une motion du conseiller national Rémy Wyssmann (UDC/SO) qui veut permettre aux personnes concernées de contribuer à titre volontaire à la défense du pays.

Combler un déficit

Le motionnaire est préoccupé par la diminution ces dernières années des effectifs de l'armée. En 2030, l'effectif réel passera sous la barre des 140'000 militaires après que les deux dernières classes d’âge ayant effectué douze ans de service militaire obligatoire auront été libérées de l’armée, a relevé Rémy Wyssmann.

Et d'ajouter que l'armée perd déjà chaque année plus de 11'000 militaires qui n'ont pas totalement rempli leurs obligations. Selon lui, il est possible, du moins en partie, de combler ce déficit en permettant aux anciens militaires toujours motivés de servir.

Les restrictions et directives en vigueur privent l'armée d'éventuelles ressources, ce qui impacte la sécurité du pays, reconnaît le Conseil fédéral. L'introduction de forces volontaires permettra de mieux intégrer l'armée de milice dans la société.

