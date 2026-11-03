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Le National a voté de justesse
La Suisse est prête à faciliter l'installation de climatiseurs sans autorisation

La Suisse pourrait bientôt autoriser l'installation de climatiseurs «split» sans permis. Une commission du National a voté de justesse pour assouplir les règles, après un été caniculaire marqué par des températures records.
Publié: il y a 4 minutes
L'installation de la climatisation split bientôt dispensée de permis.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

La levée de barrières pour installer des climatiseurs fait son chemin au Parlement après l'été caniculaire que la Suisse a connu. Une commission s'est de justesse positionnée pour l'installation de climatiseurs dits «split» sans autorisation.

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Actuellement, seuls les climatiseurs mobiles peuvent être acquis sans autorisation, souligne la commission de l'environnement du National mardi dans un communiqué. Alors qu'ils sont «peu efficaces et énergivores».

Les climatiseurs split sont séparés en deux parties: une silencieuse à l'intérieur et l'autre à l'extérieur du bâtiment. Ils seraient plus performants. La commission a accepté par 12 voix contre 10 et 3 abstentions de supprimer l'autorisation nécessaire pour ces appareils. L'idée vient des rangs UDC. Le conseiller national Thomas Burgherr (UDC/AG) avait déposé une initiative parlementaire en ce sens en juin.

Débat délicat

La commission veut toutefois des garde-fous pour le bruit que la multiplication des climatiseurs peut engendrer. Sur le plan énergétique, elle estime que la production solaire, élevée en été, suffit. Une partie de la commission veut elle que la question des climatiseurs reste de la responsabilité des cantons. La commission du Conseil des Etats doit encore se prononcer.

Le débat autour de la climatisation pour faire face aux chaleurs estivales est délicat. La nécessité de trouver des solutions est incontestée. Mais l'impact écologique de ces appareils fait hésiter la gauche.

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