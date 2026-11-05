La canicule de l’été 2026 a causé environ 1257 décès en Suisse entre mai et août, selon Swiss TPH. Un bilan provisoire proche du record de 2003, qui touche surtout les plus de 75 ans.

La chaleur a tué quelque 1260 personnes en Suisse cet été, un bilan comparable à 2003

La chaleur a tué quelque 1260 personnes en Suisse cet été, un bilan comparable à 2003

ATS Agence télégraphique suisse

La canicule de l'été dernier a provoqué environ 1260 décès en Suisse entre mai et août, selon des estimations publiées jeudi par Swiss TPH. Ce bilan provisoire est similaire au niveau record de 2003.

L'été 2026 a été le plus chaud enregistré en Suisse depuis le début des mesures, dépassant la canicule de 2003. Selon le rapport provisoire de l'Institut suisse de médecine tropicale et de santé publique (Swiss TPH), réalisé sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), 1257 décès survenus de mai à août sont statistiquement imputables aux fortes températures.

Cela correspond à 14 disparitions pour 100'000 habitants et à 5,5% de l'ensemble des décès sur cet intervalle. Les personnes vulnérables payent le plus lourd tribut face aux températures extrêmes. Environ 85% des décès recensés concernent la tranche d'âge des 75 ans et plus. Sur le territoire helvétique, la chaleur constitue le danger naturel entraînant le plus de décès.

Chiffres définitifs attendus l'an prochain

Statistiquement, environ 70% des décès attribués à la chaleur coïncident avec des journées chaudes (température moyenne à partir de 25° et inférieures à 27°) ou très chaudes (à partir de 27°). Ces journées ont causé respectivement 485 et 400 décès. Les 373 décès restants sont survenus lors de journées à chaleur modérée, sous le seuil de 25°. Les valeurs de 25° et 27° correspondent aux degrés 3 et 4 des alertes canicule établies par MétéoSuisse.

En tenant compte des incertitudes statistiques, le nombre total de décès dus à la chaleur et le nombre de ces décès pour 100'000 habitants en 2026 se situent dans le même ordre de grandeur que ceux de 2003. Le mois de septembre n'est toutefois pas encore pris en compte.

L'évaluation menée par Swiss TPH croise les températures journalières mesurées par MétéoSuisse et le nombre de décès enregistrés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les données de mortalité analysées étaient encore provisoires car les déclarations arrivent parfois en retard. Une version consolidée et détaillée paraîtra au printemps 2027.

Le Conseil fédéral avait annoncé en septembre dernier qu’une surmortalité due à la canicule était attendue. Il évoquait alors environ 570 décès supplémentaires chez les plus de 65 ans.