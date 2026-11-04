DE
FR

Dépistage précoce
Le nombre de cas de cancer a presque doublé en vingt ans en Suisse

Le nombre de diagnostics de cancer en Suisse a presque doublé entre 2005 et 2025, atteignant 495'300 cas. Le vieillissement de la population et un dépistage plus précoce expliquent cette hausse, selon le NICER.
Publié: il y a 3 minutes
Flambée des diagnostics oncologiques sous l'effet du vieillissement.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, le cancer progresse, en raison notamment du vieillissement de la population. Le nombre de personnes ayant reçu un diagnostic de cancer a ainsi presque doublé entre 2005 et 2025, passant de 259'554 à 495'300, indique mercredi l'Institut national d'épidémiologie et d'enregistrement du cancer (NICER).

Environ la moitié des personnes devant vivre avec le cancer ont plus de 70 ans. Les cancers les plus fréquents sont le cancer de la prostate chez les hommes, avec 40% de l'ensemble des personnes concernées. Chez les femmes, c'est le cancer du sein qui est le plus souvent diagnostiqué, avec 44% des personnes concernées.

Dépistage précoce

La grande majorité des personnes souffrant d'un cancer sont des survivants à long terme. Le diagnostic pour la plupart des malades remonte à plus de cinq ans, fait savoir le NICER dans un communiqué.

L'augmentation des cas de cancer ne s'explique pas seulement par le vieillissement de la population. Le dépistage aujourd'hui plus précoce de la maladie joue également un rôle, de même que la croissance démographique que connaît la Suisse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus