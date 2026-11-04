Le nombre de diagnostics de cancer en Suisse a presque doublé entre 2005 et 2025, atteignant 495'300 cas. Le vieillissement de la population et un dépistage plus précoce expliquent cette hausse, selon le NICER.

Le nombre de cas de cancer a presque doublé en vingt ans en Suisse

Le nombre de cas de cancer a presque doublé en vingt ans en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, le cancer progresse, en raison notamment du vieillissement de la population. Le nombre de personnes ayant reçu un diagnostic de cancer a ainsi presque doublé entre 2005 et 2025, passant de 259'554 à 495'300, indique mercredi l'Institut national d'épidémiologie et d'enregistrement du cancer (NICER).

Environ la moitié des personnes devant vivre avec le cancer ont plus de 70 ans. Les cancers les plus fréquents sont le cancer de la prostate chez les hommes, avec 40% de l'ensemble des personnes concernées. Chez les femmes, c'est le cancer du sein qui est le plus souvent diagnostiqué, avec 44% des personnes concernées.

Dépistage précoce

La grande majorité des personnes souffrant d'un cancer sont des survivants à long terme. Le diagnostic pour la plupart des malades remonte à plus de cinq ans, fait savoir le NICER dans un communiqué.

L'augmentation des cas de cancer ne s'explique pas seulement par le vieillissement de la population. Le dépistage aujourd'hui plus précoce de la maladie joue également un rôle, de même que la croissance démographique que connaît la Suisse.