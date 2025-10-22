Un avion militaire à la taille imposante a survolé le lac de Thoune mercredi. Il ne s'agissait pas d'un engin de l'armée suisse. Voici ce qui se cache derrière cet épisode intrigant.

1/4 Un avion étranger a survolé le lac de Thoune mercredi.

Johannes Hillig

Mercredi, une scène inhabituelle a attiré les regards sur les bords lac de Thoune. Un lecteur de Blick affirme avoir aperçu un avion de transport militaire. «Que fait un tel appareil au-dessus du lac? Ce ne peut pas être l’armée suisse», clame-t-il . Selon lui, un avion helvétique aurait survolé la région «probablement sans être remarqué».

Contactée, l’armée suisse confirme le survol, mais précise qu’il ne s’agissait pas d’une intrusion. «Il s’agit d’un exercice militaire planifié impliquant plusieurs unités, dont un avion de l’armée de l’air danoise», explique à Blick son porte-parole, Mathias Volken. Cet entraînement entre dans le cadre d’un accord bilatéral de formation avec le Danemark et «vise à renforcer les capacités de défense de l’armée», précise-t-il.

Une coopération militaire régulière

Ce type d’exercice n’a rien d’exceptionnel. Durant les mois d'octobre et de novembre, des unités blindées et d’artillerie françaises et suisses s’entraîneront également ensemble sur le sol helvétique. Le premier exercice de ce genre a eu lieu en mai 2025. Celui du lac de Thoune est toutefois indépendant et n’a aucun lien avec ces manœuvres.

«Lors des entraînements conjoints, un scénario réaliste est simulé. Les expériences acquises permettent à l’armée suisse de renforcer sa capacité de défense. Ces activités bilatérales s’inscrivent dans une longue tradition de coopération entre les deux pays», indique le Département fédéral de la défense (DDPS) dans un communiqué.

Les manœuvres prévoient également des déplacements de troupes et de véhicules militaires. «Les trajets s’effectueront par rail et par route, sous escorte de la police militaire. L’autoroute A13, entre Domat-Ems et Hinterrhein, sera fermée le 22 octobre 2025, de 19h à 23h30 », précise encore le DDPS.