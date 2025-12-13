DE
Budget fédéral
Manifestation à Berne contre l’austérité et le réarmement

Des centaines de personnes ont manifesté samedi après-midi sur la Place fédérale à Berne contre la politique d'austérité de la Confédération et contre le réarmement. Organisée à l'appel des Jeunes communistes, elle avait été autorisée.
Publié: il y a 8 minutes
Quelques centaines de personnes ont manifesté contre les mesures d'économies fédérales samedi sur la Place fédérale à Berne.
Photo: PETER KLAUNZER
ATS Agence télégraphique suisse

Des centaines de personnes ont manifesté samedi après-midi sur la Place fédérale à Berne pour dénoncer la politique d’austérité de la Confédération et le réarmement. Le rassemblement, organisé à l’appel des Jeunes communistes, avait été autorisé.

Au centre des critiques, le train de mesures avec lesquelles la Confédération entend économiser jusqu'à trois milliards de francs par an au cours des prochaines années. Les manifestants ont critiqué ces «coupes sombres».

Suppression du frein à l'endettement

Ces économies affaiblissent des domaines tels que les affaires sociales, la culture, l'éducation, les transports publics et l'environnement. Dans les universités, par exemple, les frais d'inscription augmenteraient considérablement, a souligné un orateur. Ce qui affaiblirait le principe de l'égalité des chances.

Dans le même temps, la Suisse souhaite investir des milliards dans l'armée et se lancer, comme d'autres pays, dans le réarmement. Les coûts de «la militarisation et du maintien de l'ordre capitaliste» seraient une fois de plus répercutés sur la population. Ce sont les plus faibles qui paieraient la note, ont dénoncé les manifestants.

Ces derniers ont également réclamé la suppression du frein à l'endettement, des garanties pour des transports publics gratuits ou au moins abordables et une plus grande participation du peuple aux décisions concernant les dépenses publiques.

